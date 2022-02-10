«صحة المنوفية»: تطعيم أكثر من 140 ألف مواطن بلقاح «كورونا» في يومين

أكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على أن حصيلة اليوم الثاني لحملة تطعيم المواطنين ضد فيروس «كورونا» التي تم تدشينها أمس الأول بلغ 70 ألفا و392 مواطنا بنطاق المحافظة، مؤكداً على أن الحملة مستمرة في تطعيم المواطنين حتى يوم الخميس المقبل، 24 فبراير الجاري، والتي تستهدف جميع الفئات والأعمار بدءً من 12 عام وكبار السن وذوي الهمم وغير القادرين.

تطعيم 70 ألف مواطن بلقاح «كورونا» في يوم واحد

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن فعاليات اليوم الأول للحملة الموسعة لتطعيمات لقاحات كورونا، أسفرت عن تطعيم 62 ألف مواطن بالجرعة الأولى، و7 ألآف مواطن بالجرعة الثانية، و814 مواطنا بالجرعة التنشيطية بإجمالي 70 ألف مواطن بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال انتشار 1700 فرقة ثابتة ومتحركة من منزل لمنزل ومن شقة لشقة، تستهدف الوصول لمختلف الفئات والأعمار دون اشتراط التسجيل المسبق على المنظومة الإلكترونية لوزارة الصحة لضمان تطعيم أكبر عدد من المواطنين، والوصول لأعلى نسبة مستهدفة بنطاق المحافظة.

وتوجه الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بخالص الشكر والتقدير لجميع قيادات الطب الوقائي والفرق المشاركة بالحملة، آملاً منهم المزيد، كما توجه بخالص الشكر والتقدير لجميع قطاعات المحافظة المقدمة للدعم لجميع الفرق المشاركة على مستوى المحافظة.

مناشدة المواطنين بالحصول على اللقاح

وناشد وكيل صحة المنوفية، أهالي وأبناء المحافظة بضرورة التجاوب مع فرق التطعيم وسرعة التوجه للمراكز الطبية وفرق تلقي اللقاح المنتشرة بأرجاء المحافظة للحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا، حفاظاً على الصحة العامة.