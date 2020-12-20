بنك مصر يوقع بروتوكولي تعاون مع اتحاد الغرف التجارية وغرفة القاهرة

قام بنك مصر مؤخراً بتوقيع بروتوكولى تعاون مع كل من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والغرفة التجارية بالقاهرة، حيث يأتى هذا فى إطار دعم بنك مصر لرواد الأعمال من خلال تقديم الحلول التمويلية المناسبة، ونشر مفهوم التحول الرقمى من خلال المساهمة فى نشر ثقافة المجتمع اللا نقدى والتوسع فى المدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى إتاحتها لكافة فئات المجتمع، تحقيقاً لأهداف الشمول المالى كأحد الأهداف القومية للدولة المصرية.

حضر التوقيع لفيف من قيادات البنك والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والغرفة التجارية بالقاهرة، حيث قام بتوقيع بروتوكول التعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بحضور محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمهندس إبراهيم محمود العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، وذلك دعماً لرواد الأعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء الاتحاد، وذلك من خلال تقديم الحلول المصرفية والتمويلية عن طريق بنك مصر وكذلك تقديم حزمة من الخدمات غير المالية التى يقوم بنك مصر بتقديمها لدعم رواد الأعمال.

ويأتى هذا فى إطار مشاركة بنك مصر فى مبادرة رواد النيل التى أطلقها البنك المركزى المصرى من خلال فرعى المبادرة (بيوت التصميم - مراكز تطوير الأعمال)، بالإضافة إلى عقد اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم منتجات وخدمات غير مالية للمرأة، وفقاً للشرائح المختلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحت مظلة مبادرات البنك المركزى المصرى.

ويحرص بنك مصر على المشاركة فى هذا البروتوكول كونه مؤسسة مالية رائدة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المُحرك الرئيسى للاقتصاد القومى من خلال شبكة فروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كما تجدر الإشارة إلى أن مصرفنا يولى الاهتمام بقطاع المُصدرين من خلال تقديم العديد من الحلول التمويلية التى من شأنها تدعيم هذا القطاع الهام.

كما وقع عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمهندس أحمد الوسيمى، نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بروتوكول التعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة لتقديم حلول مصرفية مبتكرة من البنك تُمكن الغرفة التجارية بالقاهرة من ميكنة تحصيل إيراداتها من خلال فروع بنك مصر، وكذلك منح مُحصلى الغرفة التجارية نقاط بيع إلكترونية POS لتمكينهم من تحصيل المدفوعات بشكل أكثر سهولة وأماناً، كما تمت الاستعاضة ببطاقات «بنك مصر ميزة» لأعضاء الغرفة وذلك كبديل عن بطاقات التعريف المتعارف عليها، وكذلك ميكنة مدفوعات الغرفة والتزاماتها نحو الموردين والجهات الحكومية.

ويأتى توقيع هذا البروتوكول فى إطار حرص البنك على دعم جهود التحول الرقمى من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، والتوسع فى المدفوعات الإلكترونية وأتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف تيسير عملية الدفع على الأفراد، وهو ما يُسهم فى تحقيق أهداف الشمول المالى كأحد الأهداف القومية للدولة، وتماشياً مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية، وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً من استخدام النقد.

هذا ويسعى بنك مصر دائماً للمشاركة فى المبادرات والبروتوكولات التى من شأنها خدمة أفراد المجتمع والتسهيل عليهم، من خلال قيامه بتعزيز التميز فى خدماته المُقدمة والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تُلبى احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.