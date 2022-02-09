«الصحة» تحذر من الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية: يسبب سرطان القولون

حذر الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، من خطورة الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية التي قد تسبب العديد من الآثار الجانبية جراء الاستهلاك الزائد لجرعات المضادات الحيوية للمرضى الذين يتناولون هذه المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب المختص.

علاقة طردية بين المضادات الحيوية وسرطان القولون

وأضاف «عبدالغفار» عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، أن هناك دراسة سويدية أجريت على أكثر من 40 ألف مصاب بسرطان القولون، ووجدت هذه الدراسة أن هناك علاقة قوية بين سرطان القولون والاستخدام غير المبرر للمضادات الحيوية وفقا لمنظمة الصحة العالمية التي نقلت نتائج الدراسة.

طرق استخدام المضادات الحيوية

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن هناك العديد من النصائح التي يجب على المرضى الالتزام بها عند استخدام المضادات الحيوية، لتجنب حدوث أي مضاعفات جانبية: «يجب استخدام المضادات الحيوية بوصفة من طبيب فقط، ويجب الالتزام بوصفة العلاج حتى آخر يوم حتى إذا شعر المريض بتحسن من الأعراض المرض».

خطورة تناول المضادات الحيوية منتهية الصلاحية

وحدز «عبد الغفار»، من خطورة تناول المضادات الحيوية التي يجري استخدامها دون معرفة الطبيب أو الاطلاع على تاريخ إنتاج الدواء وصلاحيته، بالإضافة إلى عدم استخدام نفس المضادات الحيوية التي يستخدمها مرضى آخرون حتى لو كان يشعر بنفس الأعراض الجانبية من الألم.

المضادات الحيوية لا تستخدم في علاج العدوى الفيروسية

وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على أهمية الفحص المبكر عن الشعور بأي أعراض جانبية دون اسستخدام المضادات الحيوية بصورة مباشرة أو صرفها من الصيدليات، مشيرا إلى أن المضادات الحيوية تستخدم في علاج البكتيريا وليس الأمراض الفيروسات، لافتا من خطورة مقاومة المضادات الحيوية التي تسبب في آثار ومضاعفات خيرة على المرضى.