إيرادات اليوم الأول لفيلم «معالي ماما» .. وبشرى تجسد دور الأم العاملة

حقق فيلم «معالي ماما»، بطولة الفنانة بشرى، 21 ألف جنيه فقط في أول أيام عرضه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، مشيرا إلى أن العمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، حول شخصية الأم التي تحاول التوفيق بين المنزل والعمل.

بشرى تتحدث عن كواليس فيلم «معالي ماما»

وقالت الفنانة بشرى في تصريحات لـ «الوطن»: «سعيدة بعودة أفلام الأسرة من جديد، ولدينا أفكار كثيرة، وأنا لسان حال أمهات عاملات كثيرة في مصر، خاصة أن الام العاملة تواجه صعوبة في التوفيق بين المنزل والعمل، لذلك نقدم عمل كوميدي اجتماعي، مؤكدة أن العمل مع الأطفال في الكواليس كله شقاوة».

محمود الليثي يجسد دور طبيب نفسي

وقال الفنان محمود الليثي لـ «الوطن»، أنه يجسد دور طبيب نفسي وأخصائي تخاطب، وتلجأ له بشرى لحل مشاكل بينها وبين أولادها.

أحداث فيلم معالي ماما

في إطار من الكوميديا العائلية، تدور أحداث فيلم «معالي ماما» حول أم لـ 3 أطفال، لديها وظيفة مهمة ومسؤوليات تجاه عملها، وتجسد الأحداث علاقتها بأبنائها بعد مواجهتها العديد من المواقف والصعاب، ويقدم حلول واضحة من خلال الفيلم .

أبطال فيلم معالي ماما

استطاع المخرج أحمد نور أن يجمع بين أبطال الفيلم وهم «بشرى، محمود الليثي، شيماء سيف، علاء مرسي، سامي مغاوري، محمد علي رزق، حسام داغر، شريف باهر، إسماعيل شرف، دعاء رجب، نور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة النجمة أنغام»، وهو من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور.