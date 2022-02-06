داليا الخولي مدرسة في فيلم «معالي ماما»: مواقف كوميدية مع الفنانة بشرى

كشفت الفنانة داليا الخولي، عن تفاصيل الشخصية التي تلعبها من خلال أحداث فيلم «معالي ماما»، الذي يبدأ عرضه يوم 9 فبراير الجاري، بجميع دور العرض السينمائية.

داليا الخولي: مدرسة في فيلم «معالي ماما»

وقالت الفنانة داليا الخولي، لـ«الوطن»، إنها تقدم شخصية «سوسن»، وهي معلمة في إحدى المدراس، وتكون مساعدة للفنان سامي مغاوري، في الفيلم: «أنا مدرسة أولاد الفنانة بشرى في المدرسة، وبتحصل بيننا مواقف كوميدية كتيرة خلال الفيلم».

داليا الخولي: بشرى شخصية لطيفة وبتساعد الناس

وعن كواليس العمل، قالت الفنانة داليا الخولي: «كواليس العمل مرحة ولطيفة، ويغلب عليها الطابع الكوميدي»، مضيفة: «النجمة بشرى شخصية جميلة جدًا، وبتساعد الناس ولطيفة».

فيلم «معالي ماما»

وتدور أحداث فيلم «معالي ماما»، حول صراعات الأم مع أبنائها ولكن من خلال تناول كوميدي، فالبطلة لديها أطفال في أعمار مختلفة، وتشغل منصبا كبيرا في عملها، مما يجعل مسؤوليتها كبيرة سواء تجاه أبنائها أو أهدافها الشخصية التي تريد تحقيقها.

فيلم «معالي ماما»، من إخراج أحمد نور، وتأليف نادر صلاح الدين، ويشارك به عدد كبير من نجوم الفن، مثل: بشرى، سامي مغاوري، كريم مغاوري، محمود الليثي، نور قدري، شيماء سيف، وسليم هاني، وغيرهم من الفنانين.

من هي الفنانة داليا الخولي؟

داليا الخولي، ممثلة مصرية من مواليد القاهرة، بدأت حياتها الفنية في عام 2002، من خلال فيلم «مافيا»، وجسدت شخصية «بولين».

وشاركت الفنانة داليا الخولي، أيضًا في العديد من الأعمال الدرامية، مثل: مسلسل «سقوط حر»، مع النجمة نيللي كريم، الذي جرى عرضه في عام 2016، ومسلسل «يوميات زوجة مفروسة»، وغيرهما من الأعمال الدرامية.