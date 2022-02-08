عرض خاص لـ«معالي ماما» الليلة بحضور أبطال الفيلم

يحتفل صناع فيلم «معالي ماما» الليلة، بالعرض الخاص للفيلم في إحدى دور العرض بمنطقة التجمع الخامس بحضور أبطاله، استعدادا لبداية عرضه في السينمات المختلفة غدًا.

أبطال فيلم معالي ماما

يضم فيلم «معالي ماما» عدد من النجوم، أبرزهم بشرى، محمود الليثي، شيماء سيف، علاء مرسي، سامي مغاوري، محمد علي رزق، حسام داغر، شريف باهر، إسماعيل شرف، دعاء رجب، نور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة النجمة أنغام، وهو من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور.

أحداث فيلم معالي ماما

تدور أحداث فيلم «معالي ماما» في إطار كوميدي اجتماعي حول أم لـ3 أطفال، لديها وظيفة مهمة ومسؤوليات تجاه عملها، وتجسد الأحداث علاقتها بأبنائها بعد مواجهتها العديد من المواقف والصعاب.

توقف تصوير فيلم معالي ماما

تعرض فيلم معالي ماما لإيقاف تصويره بعد إصابة الفنانة بشرى الفترة الماضية بفيروس كورونا المستجد، حيث كان من المقرر طرح الفيلم في السينمات 2 فبراير قبل تأجيله إلى 9 فبراير.

آخر أعمال بشرى السينمائية

وتعود بشرى بهذا العمل إلى السينما مرة أخرى بعد غيابها 5 سنوات، منذ آخر أعمالها فيلم «ليل داخلي»، الذي عرض عام 2017.

أبطال فيلم ليل داخلي

وشاركها بطولة فيلم «ليل داخلي»: أيمن القيسوني، محمد يونس، محمود حافظ، مصطفى يوسف، مينا النجار، علاء زينهم، وغيرهم من الفنانين، تأليف شريف عبدالهادي، إخراج حسام الجوهري.

بشرى تطرح أغنية «حاجة واحدة»

وكانت الفنانة بشرى طرحت الفترة الماضية أغنية جديدة بعنوان «حاجة واحدة» عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، كلمات وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع إلهامي دهيمة وأخرج الكليب محمود رشاد.