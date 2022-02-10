عبد الغفار: إجمالي حجم اللقاحات المستهلكة والمتاحة بلغ 140.5 مليون جرعة

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، حول الموقف الوبائي محلياً وعالمياً.

موقف المتحور أوميكرون

وتطرق الوزير إلى مستجدات موقف المتحور أوميكرون، والتي كشفت أن الوضع الحالي العالمي يشير إلى انتشار واسع لمتحور اوميكرون، كما تطرق إلى الموقف الحالي لتوريد وإستهلاك لقاحات فيروس كورونا المستجد محلياً، مشيراً إلى أن إجمالي حجم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستهلكة والمتاحة بلغ 140.5 مليون جرعة، كما شهدت الفترة من نوفمبر 2021 حتى فبراير 2022 توريد 67 مليون جرعة من مختلف أنواع اللقاحات العالمية.

66.6 مليون جرعة مستهلكة محليا

وحول الموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن إجمالي الجرعات المستهلكة محلياً من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 66.6 مليون جرعة، حيث أصبح هناك 28.7 مليون شخص محصن بالكامل بالجرعتين الأولى والثانية، وتم تقديم 672.3 ألف جرعة تنشيطية.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي تطعيمات الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاماً بلغ 284.2 ألف جرعة أولى وثانية، كما بلغ إجمالي تطعيمات الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاماً، نحو 1.8 مليون جرعة أولى وثانية.