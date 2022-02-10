خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022 برقم الجلوس، يبحث عنها طلاب وأولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي، بعد اعتمادها رسميا من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وأشرف سلومه، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بنسبة نجاح 73.26%.

وخصصت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 على موقعها الرسمي، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة بكتابة رقم الجلوس والاسم.

ويستطيع طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، الدخول على لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 للحصول على نتائجهم، بعد اعتمادها من محافظة الجيزة ظهر اليوم الخميس.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022 برقم الجلوس، كما يلي:

- الدخول علي موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

- الدخول علي لينك الشهادة الإعدادية 2022.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- الحصول علي نتيجة الطالب بالدرجات.

نسب نجاح الشهادة الإعدادية بالجيزة لجميع الطلاب

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية نسبة النجاح للصف الثالث الإعدادي 2022، لجميع الطلاب كما يلي:

- نسبة النجاح للشهادة الإعدادية 73.26%.

- نسبة النجاح للشهادة الإعدادية بمدارس الصم وضعاف السمع بنسبة 90.14%.

- نسبة النجاح للشهادة الإعداداية بالقسم المهني 79.53%.

- نسبة النجاح الشهادة الإعدادية المكفوفين بنسبة 67.86%.

خلال ساعات.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وفي نفس السياق، اعتمد محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بنسبة نجاح 73.2%، سيتم إعلان النتيجة خلال ساعات على الموقع الرسمي للمديرية، ويستطيع الطلاب الحصول عليها من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.

نسبة نجاح طلاب الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2%.

نسبة نجاح طلاب المكفوفين بنسبة نجاح 74% .

- نسبة نجاح 86% في المدارس الدولية.

- نسبة نجاح 87.2% طلاب الإعدادية المهنية.