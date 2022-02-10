أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الإسكندرية، لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، بعد اعتمادها من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، موضحة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة الآن من الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية بكتابة رقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2022 متاحة الآن

وقال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية، إن لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2022 متاحة الآن على الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية، موضحاً أن نسبة النجاح في النيتجة بلغت 76.8%.

وأضاف «سعد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 تم إعلانها رسمياً منذ دقائق معدودة، لافتاً إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية عقدت ورقياً على مستوى المديرية في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية.

امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية عقدت ورقياً

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2022 جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم يتم رصد أي شكاوي من قبل الطلاب حول نوعية الأسئلة التي ركزت على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحاً أنه تم وضع الامتحانات وفق المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

ولفت الدكتور محمد سعد، إلى أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في اللجان الامتحانية، موضحاً أنه تم تخصيص طبيب زائر في كل لجنة امتحانية للوقوف على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

-الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية.

-كتابة رقم الجلوس.

-الضغط على زر «بحث».

-تظهر نتيجة الطالب بالاسم والدرجات التي حصل عليها في جميع المقررات الدراسية بالتفصيل.

وفي سياق متصل، أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية، أن النتيجة متاحة على الموقع الإلكتروني، مشددة على الطلاب بكتابة رقم الجلوس بطريقة صحيحة وتظهر النتيجة بالدرجة في كل مادة واسم الطالب وحالته.