وفرت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، بعد اعتماد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول والتي عقدت ورقيا على مستوى المديرية في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية ومدارس المرحلة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022 متاحة الآن

وأضافت المديرية، أنّ لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 متاح الآن عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة بكتابة رقم الجلوس الذي حصلوا عليه من المدرسة، مشددة على كتابة جميع البيانات بطريقة صحيحة ومباشرة للحصول على النتيجة.

وأكد مصدر مسؤول بالمديرية، أنّه جرى توفير أكثر من لينك للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022، لتجنب حدوث أي أعطال فنية على الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية حتى يتثنى لجميع الطلاب الحصول على النتيجة بالدرجات التي حصلوا عليها في الامتحانات.

توفير أكثر من رابط للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ تخصيص أكثر من رابط للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية يتيح الفرصة لجميع الطلاب للدخول على الموقع الإلكتروني للمديرية دون أي معوقات، كما جرى الانتهاء من رفع الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الامتحانات على الموقع الإلكتروني للمديرية.

وأوضح المصدر، أنّ لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022 مدونا عليه جملة «هذه الصفحة لا تعتبر مستند رسمي للاستفسار عن النتيجة برجاء مراجعة المدرسة التابع لها»، مؤكدا أنّه لا يمكن لأي طالب طباعة النتيجة من على الموقع الإلكتروني والسفر بها للخارج لأنها لا تعتبر مستندا رسميا.

وأشار إلى أنّ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022 التي يحصل عليها الطالب من المدرسة هي المعترف بها في أي مؤسسة حكومية أخرى، لافتا إلى أنّ امتحانات الشهادة الإعدادية سارت بصورة منتظمة على مدار أيام عقدها دون أي معوقات.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022

-الدخول على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا.

-يمكن الحصول أيضا على النتيجة من خلال هذا الرابط.

- كتابة رقم الجلوس بطريقة صحيحة.

- يحصل الطالب مباشرة على النتيجة.