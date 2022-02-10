ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022، بعد أن انتهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة من الأعمال الخاصة بالتصحيح لامتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول، واعتمادها رسميا من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وأشرف سلومه، وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، بنسبة نجاح 73.26%.

نسبة نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

وذكرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنّ نسبة النجاح للشهادة الإعدادية بمدارس الصم وضعاف السمع بنسبة 90.14%، والقسم المهنى 79.53%، والمكفوفين بنسبة 67.86%، والنتيجة عبر الموقع الإلكتروني لمديرية الجيزة التعليمية.

وأشارت تعليم الجيزة، إلى أنّه جرى إعلان النتيجة على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، بالاسم ورقم الجلوس، بعد اعتمادها من محافظ الجيزة مباشرة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

يمكن لطلاب للصف الثالث الإعدادي الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2021 -2022 بمحافظة الجيزة، من خلال هذا الرابط من على البوابة الإلكترونية للمديرية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ مجموع امتحان الفصل الدراسي الأول من 140 ومجموع الترم الثاني من 140، ويتم حساب مجموع الطالب في نهاية العام من 280 درجة، ولا تغيير في نظام التقييم أو الدرجات لطلاب الشهادة الإعدادية كما ردد البعض.

وبالنسبة للطلاب المتحلفين عن دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول، بسبب وجود ظروف قهرية، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّه سيتم عقد امتحانات تكميلية في مقررات الفصل الدراسي الأول قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعد تقديم عذر يقبله مدير المدرسة.

وتابعت وزارة التربية والتعليم في كتاب دوري مرسل للمديريات التعليمية، أنّه يتم التنسيق بين المحافظ ومدير المديرية، لعقد امتحانات للطلاب المتخلفين عن الامتحانات.

وحددت وزارة التعليم، الأعذار، بالإصابة بفيروس كورونا، أو التعرض لأي مرض مفاجئ، أو التعرض لكارثة إنسانية مثل وفاة قريب من الدرجة الأولى، أو عدم استطاعة الطالب الحضور للامتحانات لظروف طارئة أو حادث.