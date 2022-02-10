رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2022.. اعرفها برقم الجلوس

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، نتيجة الفصل الدراسي الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2021-2022، بنسبة نجح بلغت 76.8%، بحضور الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

يشار إلى أن عدد المتقدمين لخوض الامتحانات بلغ 106487 طالب وطالبة، وحضر 105132 طالب وطالبة، وبلغ إجمالي الناجحين 80770 طالب وطالبة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، مطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

• رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

موعد فتح باب التظلمات على النتيجة

أعلن محمد سعد، وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية، بداية من يوم السبت المقبل، الموافق 12 من فبراير الجاري، لمدة 15 يومًا، مؤكدا أنه يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.