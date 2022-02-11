أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الجمعة 11-2-2022

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الخضروات في الأسواق، حيث أنه لا غنى عنها في أي بيت مصري، علمًا بأن اتباع نظام غني بالخضروات يساعد في تقوية المناعة والحفاظ على الجسم من الإصابة بالأمراض، وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، كما أن النظام الغذائي الغني بالخضروات يساعد على الحفاظ على الوزن، والحماية من السمنة.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الخضروات في الأسواق، تستعرض «الوطن» أسعار مختلف أنواع الخضروات مثل الطماطم والبصل والبطاطس والجزر وغيرها، اليوم الجمعة الموافق 11 فبراير، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

تراوح سعر كيلو البسلة ما بين 6 إلى 9 جنيهات، ووصل سعر كيلو السبانخ ما بين 8 إلى 10 جنيهات، كما جاء سعر الكوسة بـ10 إلى 12 جنيهًا، ووصل سعر كيلو البطاطس ما بين 7 إلى 9 جنيهات، والبصل ما بين 2 إلى 5 جنيهات، وجاءت أسعار الطماطم في السوق المحلي ما بين 8 إلى 10 جنيهات.

وجاء سعر الملوخية ما بين 10 إلى 13 جنيهًا، وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي ما بين 8 إلى 15 جنيهًا، والرومي من 10 إلى 17 جنيهًا، بينما سجل سعر الفلفل الحامي البلدي ما بين 8 إلي 13 جنيهًا، والألوان ما بين 18 إلى 25 جنيهًا، وسجل سعر الكيلو جرام من الباذنجان البلدي ما بين 10 إلى 15 جنيهًا.

وسجلت الفاصوليا ما بين 15 إلى 29 جنيهًا، للكيلو جرام الواحد، وسجل سعر كيلو الثوم 30 جنيها، وجاء سعر كيلو البسلة بـ6 إلى 8 جنيهات، ، بينما القلقاس ما بين 5 و10 جنيهات، والبطاطا ما بين 3 و7 جنيهات، كما وصل سعر كيلو الجزر بدون عروش ما بين 3 إلى 7 جنيهات.