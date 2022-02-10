أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الخميس 10 فبراير 2022

تناول الباذنجان والثوم والبصل وغيرها من الخضار الطازج يعد أحد أهم العناصر التي تساعد على تقوية المناعة ومحاربة انهيارها، وتحديدًا في الآونة الأخيرة التي تزامنت مع انتشار فيروس كورونا وارتفاع حالات الإصابة والوفاة، ولذا يبحث المستهلكون من المواطنين وكذلك الباعة في المحلات عن أسعار الخضروات يوميًا.

ومن منطلق تقديم الخدمات المتعلقة بالأسعار على مدار اليوم ضمن خدماتها الإخبارية في مجال الاقتصاد، تعرض بوابة «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم الخميس، في السطور التالية.

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

وصل سعر الكوسة من 10 إلى 12 جنيهًا، وجاء سعر جزر بدون عروش ما بين 3 إلى 7 جنيهات، الفاصوليا ما بين 15 إلى 29 جنيهًا، للكيلو جرام الواحد، وجاءت أسعار الطماطم في السوق المحلي ما بين 8 إلى 10 جنيهات، بينما البطاطس ما بين 7 إلى 9 جنيهات، والبصل ما بين 2 إلى 5 جنيهات.

فيما وصل سعر الملوخية ما بين 10 إلى 13 جنيهًا، وسجل سعر الكيلو جرام من الباذنجان البلدي ما بين 8 إلى 15 جنيهًا، والرومي من 10 إلى 17 جنيهًا، والأبيض ما بين 7 إلى 12 جنيهًا، والفلفل الرومي البلدي ما بين 8 إلى 15 جنيهًا، بينما الرومي الصوب نحو 12 جنيهًا، والفلفل الحامي البلدي ما بين 8 إلي 13 جنيهًا، والألوان ما بين 18 إلى 25 جنيهًا.

سعر الثوم

كما شهد سعر البنجر ثباتا ليتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات، والفول الأخضر ما بين 8 إلى 12 جنيهًا، وصل سعر كيلو جرام الصوب إلي نحو 15 جنيهًا، بينما البسلة ما بين 6 إلى 8 جنيهات، والسبانخ ما بين 8 إلى 10 جنيهات، بينما القلقاس ما بين 5 و10 جنيهات، والبطاطا ما بين 3 و 7 جنيهات، في حين وصل سعر الثوم البلدي لـ 30 جنيهًا للكيلو.