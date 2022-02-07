أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الإثنين 7 فبراير 2022

أسعار الخضروات في أسواق اليوم، من الكلمات التي تحظي بنسب بحث عالية على محرك البحث «جوجل» تزامنًا مع ارتفاع أسعار السولار، والتي يتوقع أن يرتفع معها جميع أسعار السلع تلقائيًا، بسبب تكلفة النقل، لكن استقرت معظم أسعار السلع في الأسواق المحلية بسبب توافر المعروض، وأنواعه.

ولربات المنازل والمهتمين، تعرض بوابة «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية في مجال الاقتصاد، أسعار الخضروات في الأسواق المحلية اليوم، والمحال التجارية، في السطور التالية.

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

وجاءت أسعار الطماطم في السوق المحلي ما بين 8 إلى 10 جنيهات، بينما البطاطس ما بين 7 إلى 9 جنيهات، والبصل ما بين 2 إلى 5 جنيهات، والكوسة من 10 إلى 12 جنيهًا، جزر بدون عروش ما بين 3 إلى 7 جنيهات، الفاصوليا ما بين 15 إلى 29 جنيهًا، للكيلو جرام الواحد.

بينما سجل سعر الكيلو جرام من الباذنجان البلدي ما بين 8 إلي 15 جنيهًا، والرومي من 10 إلى 17 جنيهًا، والأبيض ما بين 7 إلي 12 جنيهًا، والفلفل الرومي البلدي ما بين 8 إلى 15 جنيهًا، بينما الرومي الصوب نحو 12 جنيهًا، والفلفل الحامي البلدي ما بين 8 إلي 13 جنيهًا، والألوان ما بين 18 إلى 25 جنيهًا، والملوخية ما بين 10 إلى 13 جنيهًا.

السبانخ بـ8 جنيهات

بينما وصل سعر كيلو جرام الصوب إلي نحو 15 جنيهًا، بينما البسلة ما بين 6 إلي 8 جنيهات، والسبانخ ما بين 8 إلى 10 جنيهات، بينما القلقاس ما بين 5 و10 جنيهات، والبطاطا ما بين 3 و 7 جنيهات، في حين وصل سعر الثوم البلدي لـ 30 جنيهًا للكيلو، والبنجر ما بين 3 إلى 6 جنيهًا، والفول الأخضر ما بين 8 إلى 12 جنيهًا.

وأرجع التجار استقرار الأـسعار منذ أكثر من نحو شهر إلى توافر المعروض بكميات مناسبة بالأسواق المحلية.