أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم السبت 5 فبراير 2022

يهتم جميع أفراد الأسرة بتناول الخضروات بشكل أساسي في وجباتهم اليومية، على مدار اليوم، نظراً لما تلعبه من دور في تقوية مناعة الجسم ضد الأمراض، خاصة في ظل تفشي كورونا، وأهمها الغنية بالفيتامينات، إذ تعد واحدة من أهم الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن اللازمة لبناء جسم الإنسان، مهما بلغت مراحل عمره.

ونظراً لكونها من أكثر السلع استهلاكاً، لذا يبحث العديد من السيدات بشكل يومي عن أسعار الخضروات في الأسواق المحلية، لتحديد الأنواع التي تحتاجها والمقاومة للفيروسات، لذا ترصد بوابة «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق اليوم، وفق جولة على عدد من الأسواق بمنطقة سليمان جوهر في الدقي، وسوق أرض الجمعية بإمبابة، من بينها البسلة، والجزر، والطماطم، في السطور التالية:

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

ـ سعر الجزر اليوم 3 جنيهات للكيلو.

ـ سعر الثوم اليوم 25 جنيها للكيلو.

ـ سعر البصل اليوم 3 جنيهات للكيلو.

ـ سعر الفلفل الرومي اليوم 5 جنيهات للكيلو.

ـ سعر الباذنجان اليوم 6 جنيهات للكيلو.

ـ سعر البطاطس اليوم 4 جنيهات للكيلو.

ـ سعر الخيار اليوم 3 جنيهات للكيلو.

ـ سعر السبانخ اليوم 7 جنيهات للكيلو.

ـ سعر الملوخية اليوم 6 جنيهات للكيلو.

سعر الجزر اليوم 3 جنيهات للكيلو.

ـ سعر البسلة اليوم 6 جنيهات للكيلو.

ـ سعر الكوسة اليوم 9 جنيهات للكيلو.

ـ سعر الفاصوليا اليوم 12 جنيها للكيلو.

ـ سعر البطاطا اليوم 6 جنيهات للكيلو.

ـ سعر الطماطم اليوم 4 جنيهات للكيلو.

ويعود استقرار أسعار الخضروات، في الأسواق المحلية، إلى وفرة المعروض، فضلا عن وجود العديد من الأنواع، ما يجعل المستهلك يقبل على العديد منها، وفقا لما صرح به عدد من التجار خلال حديثهم لـ«الوطن»، صباح اليوم السبت الموافق 5 فبراير.