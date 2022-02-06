أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الأحد 6 فبراير 2022

بالتزامن مع تحريك أسعار البنزين، تقبل ربات البيوت على البحث عن أسعار الخضروات صباح كل يوم، للاطلاع على آخر الأسعار المعلنة، إذ تشكل الخضروات عاملا أساسيا على المائدة المصرية، لما تحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات، كما تلعب دور في تقوية مناعة الجسم ضد الأمراض، خاصة في ظل تفشي كورونا، فضلا عن أنّها غنيّة بالفيتامينات والمعادن اللازمة لبناء جسم الإنسان، مهما بلغت مراحل عمره.

وتأتي الفاكهة على رأس السلع الأكثر استهلاكا، ما يبقيها على رأس قائمة الأكثر بحثا بشكل يومي، لذا ترصد بوابة «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق اليوم، وفق جولة على عدد من الأسواق بمنطقة سليمان جوهر في الدقي، وسوق أرض الجمعية بإمبابة، وبينها البسلة، والجزر، والطماطم، في السطور التالية:

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

ـ سعر الجزر اليوم 3 جنيهات للكيلو.

ـ سعر الثوم اليوم 25 جنيها للكيلو.

ـ سعر البصل اليوم 3 جنيهات للكيلو.

ـ سعر الفلفل الرومي اليوم 5 جنيهات للكيلو.

ـ سعر الباذنجان اليوم 6 جنيهات للكيلو.

ـ سعر البطاطس اليوم 4 جنيهات للكيلو.

ـ سعر الخيار اليوم 3 جنيهات للكيلو.

ـ سعر السبانخ اليوم 7 جنيهات للكيلو.

ـ سعر الملوخية اليوم 6 جنيهات للكيلو.

سعر الجزر اليوم 3 جنيهات للكيلو.

ـ سعر البسلة اليوم 6 جنيهات للكيلو.

ـ سعر الكوسة اليوم 9 جنيهات للكيلو.

ـ سعر الفاصوليا اليوم 12 جنيها للكيلو.

ـ سعر البطاطا اليوم 6 جنيهات للكيلو.

ـ سعر الطماطم اليوم 4 جنيهات للكيلو.

استقرار أسعار الخضروات

وأرجح التجار أنّ استقرار أسعار الخضروات في الأسواق المحلية، يعود إلى وفرة المعروض، فضلا عن وجود العديد من الأنواع، ما يجعل المستهلك يقبل على العديد منها، وفق ما صرح به عدد من التجار خلال حديثهم لـ«الوطن»، صباح اليوم الأحد الموافق 6 فبراير.