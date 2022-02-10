«السياحة» تراجع برامج العمرة.. والشركات: نواجه أزمة فى التسجيل على البوابة المصرية

بدأت اليوم وزارة السياحة والآثار فى مراجعة ملفات العمرة التى سجلتها شركات السياحة على البوابة المصرية للعمرة وذلك إستعدادا لبدء رحلات العمرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال عادل شعبان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية ان الوزارة بدأت اليوم فى مراجعة البيانات الخاصة بالعمرة التى ستسجلها شركات السياحة على البوابة المصرية الالكترونية والتى تشمل تفاصيل البرنامج من حيث مواعيد السفروالعودة ووسيلة النقل وشركة الطيران الناقلة للمعتمرين وفنادق الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى سعر البرنامج.

أزمة التسجيل على بوابة العمرة

وأضاف «شعبان» لـ«الوطن» أن هناك أزمة تواجه شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام وعددها 1381 شركة فى تسجيل بيانات برامج العمرة خاصتها وذلك لعدم إعلان شركات الطيران الناقلة للمعتمرين أسعار تذاكر العمرة، فضلا عن عدم إعلان غرفة شركات السياحة المصرية قيمة رسوم وثيقة التأمين الصحى الخاصة بالمعتمرين، فضلا عن قيمة رسوم التسجيل بالبوابة المصرية للعمرة بشكل رسمى حتى الان، إضافة إلى عدم معرفة آليات تشغيل العمرة وعدد التأشيرات المخصصة لكل شركة، وهو ما يستحيل معه قيام الشركات بتسجيل برامج العمرة على البوابة حاليا نظرا لعدم المامها بكافة تفاصيل البرنامج.

استمرار مراجعة ملفات العمرة حتى 9 مارس

وأوضح «شعبان» أن فترة مراجعة وزارة السياحة والآثار لملفات العمرة التى سجلتها الشركات على البوابة المصرية للعمرة ستستمر حتى يوم 9 مارس المقبل، لافتا إلى أن اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار بحثت دمج حصة كل شركة من تأشيرات العمرة خلال شهرى رجب وشعبان فى حصة واحدة، بحيث يمكن تنظيمها حتى نهاية شهر شعبان، سواء فى مجموعة واحدة أو بمجموعتين وأن عملية دمج الحصتين بحصة واحدة إذا تمت الموافقة عليها رسميا سيسهل من عمل الشركات ويخفض أسعار برامج العمرة.