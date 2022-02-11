محطات في حياة ماري منيب بذكرى ميلادها.. أشهر من قدمت دور «الحماة»

«اسأليني أنا.. أمك.. اللي مدوباهم اتنين» عبارة قالتها الفنانة الراحلة ماري منيب، في فيلم «حماتي ملاك»، الذي تم عرضه في عام 1959، كما أطلقت العديد من الإفيهات خلال أحداث هذا العمل السينمائي، التي ما زالت حاضرة في أذهان الكثير من الجمهور حتى الآن، على الرغم من مرور أكثر من نصف قرن عليها، والتي كان منها: «إلا ما هزيت أيام المرحوم».

بدايات ماري منيب الفنية

وُلدت الفنانة ماري منيب، في مثل هذا اليوم 11 فبراير 1905، في سوريا، ثم جاءت مع أسرتها إلى القاهرة، لتبدأ مسيرتها الفنية مبكرًا، عندما انضمت لفرقة نجيب الريحاني، شاركته في العديد من الأعمال الفنية الناجحة، مثل: «أبو حلموس»، و«لعبة الست»، و«سي عمر»، ولكنها بعد رحيل نجيب الريحاني، لم تترك الفرقة، بل ظلت تعمل بها كما تولت مسؤوليتها بصحبة الفنان عادل خيري، نجل بديع خيري، الذي شكّل ثنائيًا فنيًا مع الريحاني، طوال مشواره الفني.

ماري منيب أشهر من قدمت دور «الحماة» في السينما المصرية

اشتهرت الفنانة ماري منيب، بتقديم دور «الحماة»، على شاشات السينما المصرية، مثل: «حماتي ملاك»، عام 1959، إخراج وتأليف عيسى كرامة، و«الحموات الفاتنات»، الذي تم عرضه في عام 1953، إخراج حلمي رفلة، وتأليف أبو السعود الإيباري، و«حماتي قنبلة ذرية»، في عام 1951، إخراج حلمي رفلة، وتأليف أبو السعود الإيباري، وغيرهم من الأفلام الناجحة التي قدمتها النجمة الراحلة في دور العرض السينمائية.

رحيل ماري منيب

رحلت الفنانة ماري منيب، عن عالمنا، في 21 يناير عام 1969، بعدما قدمت مسيرة فنية حافلة بالنجاح، والتي احتوت على حوالي 132 عملًا فنيًا، كما تمكنت أيضًا من ترك بصمة وأثرًا كبيرًا في قلوب محبيها، جعلتهم يتذكرونها حتى الآن.