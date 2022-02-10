فريق «Death on the Nile» يحتفل بإصدار الفيلم وسط الحضارة المصرية

أقيم حفل عشاء وعرض خاص لفيلم «Death on the Nile» بحضور صناعه وأبطاله، في المعرض المصري بالمتحف البريطاني في العاصمة لندن، وذلك استعدادا لطرح الفيلم في دور العرض السينمائي في المملكة المتحدة يوم 11 فبراير الجاري، وجاء ذلك بعد أيام من ترشيح بطل الفيلم ومخرجه كينيث براناه لجائزة الأوسكار الخامسة له في فئة أفضل إخراج عن فيلم «Belfast».

وكان من بين الحضور في الجناح المصري بالمتحف البريطاني الممثل والمخرج كينيث براناه، بالإضافة إلى النجوم توم بيتمان، علي فضل، دون فرينش، روز ليزلي، جنيفر سوندرز، والمنتجة جودي هوفلوند والمنتج التنفيذي جيمس بريتشارد، بالإضافة إلى الممثلة ديزي ريدلي، وفقا لما نشره الموقع الرسمي لشركة «ديزني».

قصة وفريق عمل فيلم «Death on the Nile»

فيلم «Death on the Nile» مقتبس من رواية للكاتبة آجاثا كريستي، وسبق وتم تقدمه في فيلم سينمائي الذي تم تقديمه عام 1978، النسخة الجديدة من الفيلم بطولة وإخراج كينيث براناه سيناريو مايكل جرين استنادًا إلى رواية، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة واسعة من الفنانين من ضمنهم أنيت بينينج، راسل براند، علي فضل، داون فرينش، جال جادوت، أرمي هامر، روز ليزلي، إيما ماكي، صوفي أوكونيدو، جينيفر سوندرز وليتيتيا رايت.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الغموض والتشويق حول المحقق الشهير هيركول بوارو، يقوم بدوره كينيث براناه، الذي يحقق في جريمة قتل حدثت على أحد المراكب النيلية حين كان يقض إجازته.

طرح فيلم «Death on the Nile» بعد سلسلة من التأجيلات بسبب كورونا

بدأ تصوير الفيلم 30 سبتمبر 2019، في استديوهات إنجلترا، ثم انتقل إلى المغرب على الرغم من الأحداث تدور في مصر، تم إعادة بناء معبد أبو سمبل وعدد من الآثار المصرية في مواقع التصوير بالمغرب، واستمر التصوير حتى 18 ديسمبر 2019.

وجاء طرح الفيلم بعد تأجيل عرضه أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا، حيث كان من المقرر في البداية إطلاق الفيلم في الأصل في 20 ديسمبر 2019، قبل إعادة جدولته إلى 9 أكتوبر 2020، ثم تم تأجيله أسبوعين إلى 23 أكتوبر، ومرة ​​أخرى إلى 18 ديسمبر، ولكن قبل حلول الموعد النهائي قررت شركة «ديزني» المنتجة للفيلم تأجيل عرضه حتى إشعار آخر، وعادت لتحدد 17 سبتمبر 2021، كموعد للعرض قبل أن تأجله مرة أخيرة إلى فبراير 2022 الحالي.