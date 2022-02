القائمة الكاملة لترشيحات الأوسكار 2022.. تعرف عليها

يبحث جمهور السينما عبر محركات البحث على الإنترنت، عن ترشيحات الأوسكار في نسختها الـ 94، وذلك قبل حفل توزيع الجوائز المقرر إقامته في 27 مارس المقبل على مسرح دولبي الشهير في هوليوود، وتتضمن منافسة بين مجموعة من أفضل الأفلام التي تم إصدارها في الفترة ما بين 1 مارس و31 ديسمبر 2021.

وسيطر فيلم «The Power of the Dog» على ترشيحات الأوسكار بـ 12 ترشيحا، ثم فيلم «Dune» بـ 10 ترشيحات جوائز، بينما حصل فيلمي «West Side Story» و«Belfast» على 7 ترشيحات، وذلك وفقا لما كشفت عنه أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة المانحة لجوائز أوسكار.

القائمة الكاملة لترشيحات الأوسكار 2022

وفيما يلي القائمة الكاملة للأعمال والنجوم المرشحين للجوائز:

أفضل فيلم

- «Belfast»

-«CODA»

-«Don’t Look Up»

-«Drive My Car»

-«Dune»

-«King Richard»

-«Licorice Pizza»

-«Nightmare Alley»

-«The Power of the Dog»

-«West Side Story»

أفضل ممثل

-خافيير بارديم عن دوره في فيلم «Being the Ricardos»

- بنديكت كومبرباتش عن دوره في فيلم «The Power of the Dog»

- أندرو جارفيلد عن دوره في فيلم «Tick, Tick … Boom»

- ويل سميث عن دوره في فيلم «King Richard»

- دينزل واشنطن عن دوره في فيلم «The Tragedy of Macbeth»

أفضل ممثلة

- جيسيكا شاستين عن دورها في فيلم «The Eyes of Tammy Faye»

- أوليفيا كولمان عن دورها في فيلم «The Lost Daughter»

- بينيلوبي كروز عن دورها في فيلم «Parallel Mothers»

- نيكول كيدمان عن دورها في فيلم «Being the Ricardos»

- كريستين ستيوارت عن دورها في فيلم «Spencer»

أفضل ممثل مساعد

- سياران هيندز عن دوره في فيلم «Belfast»

- تروي كوتسور عن دوره في فيلم «CODA»

- جيسي بليمونز عن دوره في فيلم «The Power of the Dog»

-جي كي سيمونز عن دوره في فيلم «Being the Ricardos»

- كودي سميت-ماكفي عن دوره في فيلم «The Power of the Dog»

أفضل ممثلة مساعدة

- جيسي باكلي عن دورها في فيلم «The Lost Daughter»

- أريانا ديبوز عن دورها في فيلم «West Side Story»

- جودي دينش عن دورها في فيلم «Belfast»

- كيرستن دانست عن دورها في فيلم «The Power of the Dog»

- أنجانو إليس عن دورها في فيلم «King Richard»

أفضل إخراج

- جين كامبيون عن «The Power of the Dog»

-ستيفن سبيلبرج عن «West Side Story»

-كينيث براناه عن «Belfast»

-بول توماس أندرسون عن «Licorice Pizza»

-ريوسوكي هاماجوتشي عن «Drive My Car»

أفضل سيناريو أصلي

- «Belfast» تأليف كينيث براناه

-«Don’t Look Up» سيناريو آدم مكاي ؛ قصة آدم مكاي وديفيد سيروتا

-«King Richard» تأليف زاك بايلن

-«Licorice Pizza» تأليف بول توماس أندرسون

-«The Worst Person in the World» تأليف بقلم إسكيل فوجت ويواكيم ترير

أفضل سيناريو مقتبس

- «CODA» لـ سيان هيدر

-«Drive My Car» سيناريو من تأليف ريوسوكي هاماجوتشي وتاكاماسا أوي

- «Dune» سيناريو لجون سبايهتس ودينيس فيلنوف وإريك روث

-«The Lost Daughter» لـ ماجي جيلنهال

- «The Power of the Dog» لـ جين كامبيون

أفضل فيلم عالمي

- «Flee» الدنمارك

- «Lunana: A Yak in the Classroom» بوتان

- «The Hand of God» إيطاليا

-«Drive My Car» اليابان

-«The Worst Person in the World» النرويج

أفضل فيلم رسوم متحركة

- «Encanto»

- «Flee»

- «Luca»

- «The Mitchells vs. the Machines»

- «Raya and the Last Dragon»