خطوات التعامل الصحيح مع مصاب كورونا بالعزل.. أهمها إبعاد الأطفال عنه

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي، بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان دخول مصر في الموجة الخامسة من الفيروس التاجي المستجد منذ 3 أسابيع، وتزايد إصابات فيروس كورونا خلال الفترة الحالية.

وقامت وزارة الصحة والسكان باستعراض خطوات العزل المنزلي لمساعدة المواطنين في مرحلة الحجر الصحي للتعافي بشكل صحيح.

عدم تبادل الأدوات الشخصية

وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، في حالة الإصابة بمرض فيروس كورونا فيه حالات لابد أن يتم عزلها داخل المستشفيات، وحالات حدة الأعراض عليها تكون بسيطة ومتوسطة وتحتاج إلى عزل منزلي مع المتابعة المستمرة مع الطبيب المختص والمشرف على الحالة.

وأشارت إلى أهمية عزل المصاب في غرفة منفصلة عن باقي المنزل ولابد من أن يكون له حمام خاص به قدر الإمكان واستخدام أدوات شخصية وعدم تبادل الأطباق أو الأكواب مع المصاب.

وتابعت الوزارة في تقريرها لابد من إبعاد الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من التعامل المباشر مع المصاب بفيروس كورونا لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، وشددت الوزارة على ضرورة ارتداء الكمامات عند التحدث مع المصاب والعمل على التهوية الجيدة وفتح النوافذ.

ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وطالبت من المواطنين ضرورة التواصل مع وزارة الصحة عبر الخط الساخن لها 105، للاطلاع على كافة مستجدات الفيروس، مؤكدة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.