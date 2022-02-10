ارتفاع مبيعات الأثاث الدمياطي في إجازة نصف العام بسبب التخفيضات

قال عاملون بمعارض الأثاث بدمياط، إن هناك ارتفاع في المبيعات تعدى الـ50% خلال شهر فبراير الجاري، بسبب التخفيضات والعروض على كافة منتجات الأثاث، بالتزامن مع عروض مبادرة «الجمعة البيضاء»، - Damietta white Friday) أثاثك دمياط) وتخفيضات يناير وفبراي، حيث بدأت المبادرة 27 يناير الماضي وتستمر لمدة شهر.

عروض ترويجية على منتجات الأثاث لمدة شهر

وذكر تجار، خلال حديثهم مع «الوطن»، أن كافة معارض الأثاث مستمرة في تقديم عروض ترويجية على المنتجات لمدة شهر، موضحين أن التخفيضات ساهمت في تحريك المياه الراكدة بسوق الأثاث بدمياط بعد أن وصلت نسبة التخفيضات إلى 40%.

وقال سلامة الجحر رئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط، إن السوق يشهد في الفترة الحالية زيادة في المبيعات؛ فالتخفيضات وصلت إلى 40%، موضحا أن المبيعات في تلك الفترة ارتفعت عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام الماضي.

وذكر «الجحر»، أن الرواج الموجود في سوق الأثاث جاء نتيجة للتخفيضات والإقبال من المواطنين على الشراء وتلبية احتياجاتهم خلال إجازة نصف العام الدراسي، وأوضح أن بعض المعارض قامت بعروض كبيرة لجذب المستهلك، قائلاً: «فيه معارض عملت عروض وهدايا»، مؤكدا على أن مثل هذه العروض كانت كفيلة بالقضاء على الركود المنتشر في السوق منذ فترة.

عروض الجمعة البيضاء ساهمت فى إنعاش السوق

وقال محمد الزيني، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، إن عروض الجمعة البيضاء ساهمت في انتعاش سوق الأثاث، الذي دائما ما يعاني في فصل الشتاء وخاصة عقب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الفترة الماضية كان السوق في حالة ركود، وأكد الزيني على أن التخفيضات ساهمت في تعويض خسائر البعض، مشيرا إلى أن بعض المعارض المشاركة فى المبادرة صرفت منتجاتها وبدأت تعرض المخزون، موضحا ان هناك فواتير سيتم تقديمها نهاية المبادرة وسيتم حساب إجمالى المبيعات التي بيعت خلال فترة المبادرة.

ولفت إلى أن السوق يسمح بمزيد من التخفيضات في الفترة الراهنة، فالمستهلك يقوم بالشراء حال وجود تخفيضات، مؤكدا على أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد مزيدا من الإقبال بالتزامن مع استمرار تخفيضات الأسعار فيما تعرف بالجمعة البيضاء، وزيادة الحملات الدعائية على مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تدعو المواطينن لزيارة دمياط والاستمتاع بالخصومات الكبيرة التي تصل إلى 40% على منتجات الأثاث والحلويات والمطاعم والفنادق.