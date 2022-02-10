«الصحة» تكشف مستجدات الوضع الوبائي: تطعيم 285 ألف طالب أقل من 15 عاما

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن تطعيم 285 ألف طالب تتراوح أعمارهم من 12عامًا لـ15 عامًا، بالجرعتين الأولى والثانية من لقاح كورونا.

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات لـ«الوطن»: وصل تطعيم الفئة العمرية من 15 لـ18 عامًا حوالي 1.9 مليون جرعة من الجرعتين الأولى والثانية، مناشدًا أولياء الأمور بضرورة تطعيم الطلاب لحمياتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

لقاحات كورونا للأطفال

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن لقاحات كورونا ليست إجبارية على الطلاب وهي اختيارية لكنها مهمة لحمايتهم من خطر الإصابة، وتخفف من شدة الأعراض حال الإصابة، لافتًا إلى أن هناك دراسات تجري حاليًا لمعرفة موقف مصر من تطعيم الأطفال تحت سن الـ11 عامًا وحتى الخامسة، مشيرًا الى أن فترة العزل الصحي حتى الآن في مصر 14 يومًا، وهناك اتجاهات لتقليلها لـ5 أيام، ولكن بشروط تأتي في مقدمتها الحالة الصحية والعمرية لمصاب فيروس كورونا.

اختلاف عدد جرعات الموزعة داخل مستشفيات العزل الصحي

وعن موعد وصول دواء كورونا الجديد من إنتاج شركة «فايزر»، أكد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان قرب وصوله وتسلمه، ثم تحليله في هيئة الدواء، وتوزيعه داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن الجرعات التي توزع من الأدوية الجديدة لكورونا تختلف من مستشفى لآخر وفقًا لعدد الحالات، وحدة الأعراض بها.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان ضرورة استمرار المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، ومنها ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين، والبعد عن الزحام وعدم التكدس، مؤكدة أن الإجراءات الاحترازية ما زالت السلاح الفعال للوقاية من خطر جائحة فيروس كورونا.