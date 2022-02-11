أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الجمعة 11-2-2022

من ضمن الأمور التي تحظى بنسبة كبيرة من البحث على محرك البحث «جوجل»، هي أسعار الفاكهة التي يتطلع إلى معرفتها العديد من الأشخاص، خاصة ربات المنازل لإعداد ميزانية وحساب مصروفهم الشهري وما يمكن أن يقوموا بشرائه من عدمه، ونظرا لأن الفاكهة أمر هام وضروي لتقوية الجهاز المناعي في ظل مواجهة فيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون، فيبحث الكثيرون منهم عن أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية لتناولها والحفاظ على صحتهم.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي، أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، وفق الجولة الصباحية في أسواق منطقتي الدقي وإمبابة، اليوم الجمعة الموافق 11 فبراير، وسط تساؤلات الكثيرين، عن إمكانية رفع أسعارها خلال الأيام المقبلة مع تحريك سعر البنزين أم لا.

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

وجاء سعر الكمثرى المستوردة بنحو 25 جنيهًا.

ومن ضمن الفواكهة الهامة لفيتامين سي، وصل سعر البرتقال البلدي إلى 6 جنيهات كما يصل إلى 8 جنيهات في بعض المناطق ووفق جودته أيضا، وتراوح سعر البرتقال السكري اليوم بين 8 و10 جنيهات، وبالنسبة للبرتقال أبو سرة يتراوح بين 6 و10 جنيهات، كما تراوح سعر اليوسفي ما بين 6 و10 جنيهات.

وصل سعر حبة الأناناس اليوم في الأسواق إلى 35 جنيهًا، ويتراوح سعر القشطة البلدي اليوم بين 17 و23 جنيهًا.

- الفراولة: وتراوح سعر كيلو الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

- البرقوق المستورد: ووصل سعر كيلو البرقوق إلى نحو 11 جنيهًا.

ومن ضمن الفاكهة التي تمد الجسم بفيتامين سي الجوافة، والتي تراوح سعرها اليوم بين 6 و10 جنيهات.

- الرمان: يتراوح سعر الرمان ما بين 6 و9 جنيهات.

- التفاح الأمريكي: يتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 17 و23 جنيهًا، وبالنسبة للتفاح الجولدن، فيتراوح سعر كيلو التفاح الجولدن اليوم بين 17 و19 جنيهًا.

- التفاح السوري واللبناني: يتراوح سعر هذا النوع من التفاح بين 12 و18 جنيهًا.

- الكيوي: وبلغ سعر الكيوي اليوم نحو 26 جنيهًا.