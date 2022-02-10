رياضة كفر الشيخ تنظم ندوة عن الإسعافات الأولية وإصابات الملاعب

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ندوة عن الإسعافات الأولية وإصابات الملاعب الرياضية، للمدربين والمشرفين الرياضيين بالأندية ومراكز الشباب، التي تنفذ من خلال إدارة الأداء الرياضي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واستقبل الدكتور عزت محروس وكيل الوزارة بالمحافظة، الدكتور عبد الحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، محاضرا بالندوة التخصصية في المجال الرياضي.

تناول عكاشة فى محاضرته، ضرورة إدراك متخصصي إصابات الملاعب والمسعفين الفرق بين وظيفة العضو وتعريفه الفسيولوجي وشكل العضو أو تشريحه، وأن الإصابة قد تحدث تغييرا في شكل العضو، وفي أحيان أخرى قد تحدث تغييرا في وظيفته.

الإسعافات الأولية

أوضح في بيان للمديرية، أن بعض الإصابات قد تكون واضحة مرئية، وأوقات أخرى غير واضحة، وفي هذه الحالة الأخيرة، شدد على ضرورة نقل المصاب بعد تثبيت الإصابة إلى المستشفى للخضوع للأشعة وتوقيع الكشف الطبي، لوضع برتوكول العلاج من قبل الطبيب المختص، مضيفا أن هناك أعراض عامة ثابتة للإصابة وهى ظهور تورم موضع الإصابة مصحوبا بارتفاع حرارة الجزء المصاب مع ألم، لكن المسؤل عن الإسعافات الأولية غير منوط بالتشخيص، حتى لا يتسبب فى طول مدة علاج الإصابة، أو عدم عودة المصاب إلى الملاعب مرة أخرى، لعدم اتخاذه القرار السليم.

محروس: الدورات التدريبية هدفها تأهيل المدربين بالأندية الرياضية ومراكز الشباب

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ، أن المديرية معنية دائما بتقديم الدورات التدريبية لتأهيل المدربين بالأندية الرياضية ومراكز الشباب والمتخصصين في المجال الرياضي بالمؤسسة، للتعرف على أحدث التطبيقات العلمية الصحيحة، للتعامل مع الإصابات، وكيفية إنقاذ اللاعب، دون إحداث أثر مستقبلي، قد يضره مستقبلا، وتمكينه من الحفاظ عليه حتى يمكنه العودة إلى الملاعب فى أقرب وقت ممكن بعد خضوعه إلى العلاج المناسب لحالته، مثمناً على التعاون المثمر بين مديرية الشباب والرياضة و كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ فى تقديم أحدث التطبيقات العلمية الحديثة في هذا الصدد.