مؤتمر «التعليم 2.0: أطفال اليوم مفكرو الغد» بالتعاون مع اليونيسيف

برعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلق صباح اليوم بالإسكندرية مؤتمر (التعليم 2.0: أطفال اليوم مفكرو الغد) الذى ينظمه مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية.

شرح تفصيلي لمناهج رياض الأطفال وكيفية تحقيق مخرجات التعلم

وقدمت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، شرحا تفصيليا لمناهج رياض الأطفال وكيفية تحقيق مخرجات التعلم، كما أشارت إلي تعاون الوزارة مع كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق ومنظمة اليونسيف في موائمة مناهج 2.0 لطلاب الدمج.

وشاركت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة والمشرف على الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي في فعاليات المؤتمر بمحاضرة حول «الدمج بين الواقع والمأمول».

جلسات نقاشية حول كيفية تأسيس جيل من المفكرين

ويتناول المؤتمر عدة جلسات نقاشية حول كيفية تأسيس جيل من المفكرين، والتواصل مع الفصل، كيفية تدريس منهج «كونكت» لتلاميذ رياض الأطفال، ومادة للتفكير ونصائح مفيدة، والتواصل مع الفصل، وكيفية تدريس منهج «كونكت بلس» لتلاميذ رياض الأطفال، بالإضافة إلى بنك المعرفة، القراءة المتدرجة، كتب الفراشة نموذجًا، وحلقة نقاشية بعنوان التعليم 2.0: نهج متعدد التخصصات.