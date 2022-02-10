التراجع يسيطر على مؤشرات البورصة.. وهبوط «إيجي إكس 70»، بنسبة 1.45%

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على تباين، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، متراجعا بنسبة 0.15%، عند مستوى 11578.54 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، بنسبة 1.45%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2116.39 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3140 نقطة متراجع بنسبة 1.35%.

«إيجي إكس 50» يغلق على تراجع 1.03%

وهبط مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 1.03%، ليغلق الجلسة عند 2024.17 نقطة، وبلغت قيم التداولات 919.5 مليون جنيه، من خلال التداول على 292.4 مليون سهم، وتنفيذ 36648 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 192 سهما؛ إذ ارتفع 22 سهما، مقابل انخفاض 99 سهما، واستقر 71 سهما دون تغيير.

المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى دعم 11500 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنَّ مبيعات المؤسسات المالية المصرية والأجنبية دفعت مؤشرات البورصة المصرية نحو الهبوط ،وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» متراجعا بأكثر من 17 نقطة، بضغط من اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والمصرية نحو البيع وجني الأرباح بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11600 نقطة، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشر الرئيسي

وأضاف أن المؤشر الرئيسي يستهدف بهذا الأداء اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 11500 ثم مستوى الدعم الثاني وهو 11400 نقطة، مدفوعاً باستمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والمصرية نحو البيع، وفي حالة ظهور عمليات شراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر ومعاودة الصعود مرة أخرى يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11600 ثم مستوى المقاومة الثاني وهو 11700 نقطة.

المؤشر السبعيني يستهدف مستوى دعم 2100 نقطة

وتابع عيد، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، فقد استقر أيضاً بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم، بضغط من الأداء السلبي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو الشراء الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشر السبعيني.

ويتوقع عيد، أن المؤشر السبعيني بهذا الأداء يستهدف اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2100 نقطة، وفي حالة العودة مرة أخرى نحو الأداء الإيجابي للأسهم الصغيرة والمتوسطة يتجه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2160 نقطة.

رأس المال السوقي يخسر 3.5 مليار جنيه

واختتم رأس المال السوقي للبورصة، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 749.516 مليار جنيه، بخسائر 3.5 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب خلال جلسة اليوم؛ للشراء بصافي 28.5 مليون جنيه للمصريين، و12.8 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للشراء بصافي 41.4 مليون جنيه.