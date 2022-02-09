عاجل.. مكاسب البورصة تتجاوز 10 مليارات جنيه مع بداية التعاملات

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي، إذ صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.30%، إلى مستوى 11562.69 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.20%، ليستهل الجلسة عند مستوى 2152.18 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.30%، مستهلا التعاملات عند مستوى 3185.79 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع 0.43%

وارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.43%، عند مستوى 2047.13 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، فبلغت حتى وقت كتابة التقرير 101.4 مليون جنيه، من خلال التداول على 35.8 مليون سهم، عبر تنفيذ 2329 صفقة.

وشهدت بداية التداولات في البورصة المصرية بجلسة اليوم، التداول على 111 سهمًا، وارتفعت 24 سهمًا فقط، فيما انخفضت سهم واحد فقط، واستقر 86 أسهم دون تغيير.

رأس المال السوقي

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم نحو 10.2 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 758.062 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي يستهدف مقاومة 11600 نقطة

ويتوقع حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أن استقرار المؤشر «إيجي إكس 30»، أعلى مستوى الدعم الرئيسي يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11600 نقطة، مدعوماً بمشتريات المؤسسات المالية المصرية والعربية.

ويتوقع المحللون فيما يخص مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، أن المؤشر يستهدف بهذا الأداء اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2160 ثم مستوى 2200 نقطة.