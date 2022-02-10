اليوم.. بدء التداول على أسهم «ماكرو كابيتال» في البورصة

تشهد جلسة، اليوم الخميس، في البورصة، بداية التداول على أسهم شركة «ماكرو كابيتال» للمستحضرات الطبية، ليكون الطرح الثاني في البورصة خلال عام 2022، بعد تغطية الطرح العام للشركة 102 مرة وتغطية الطرح الخاص 1.79 مرة بسعر 4.85 جنيه للسهم، على أن تنضم الشركة إلى قطاع الرعاية الصحية والأدوية.

وشهدت بداية التداولات صعود سهم الشركة بنحو 3.7% بعد بداية جلسة التداول مسجلا مستوى 5.03 جنيه للسهم الواحد، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشركات المقيدة في البورصة إلى 244 شركة.

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تسجيل الشركة

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت الموافقة على تسجيل الشركة بتاريخ 23 ديسمبر الماضي، وتم قيد أسهم الشركة في البورصة يوم 12 يناير الماضي، لتكون جلسة اليوم، هي أولى جلسات التداول لأسهم الشركة في البورصة، التي يبلغ رأس مالها 115.5 مليون جنيه.

ارتفاعات طفيفة للبورصة مع بداية التداول

استهلت مؤشرات البورصة، تعاملات جلسة اليوم، على تباين، إذ صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة طفيفة 0.7%، إلى مستوى 11604.35 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.02%، ليستهل الجلسة عند مستوى 2148.12 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.02%، مستهلا التعاملات عند مستوى 3183.62 نقطة.

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فيما تراجع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.03%، عند مستوى 2044.77 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، فبلغت حتى وقت كتابة التقرير 88.7 مليون جنيه، من خلال التداول على 28 مليون سهم، عبر تنفيذ 3 آلاف و696 صفقة.

وشهدت بداية جلسة التداول في البورصة، اليوم، التداول على 115 سهما، وارتفعت 11 سهما فقط، فيما انخفضت 11سهما آخرين، واستقر 93 سهما دون تغيير.