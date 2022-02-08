دراسة: تطبيق متطلبات صندوق النقد أثره إيجابي على أداء البورصة

توصلت دراسة بحثية، إلى وجود علاقة بين تطبيق متطلبات صندوق النقد الدولي، والأداء المالي للقطاعات والشركات المقيدة في البورصة، الأمر الذي استوجب البحث وراء مدى تأثير تطبيق تلك المتطلبات على أداء القطاعات والشركات المدرجة في البورصة.

أثر إيجابي على قطاعات وشركات البورصة

أشارت الباحثة نجلاء فراج، التي أعدت هذه الدراسة وحصلت بها على درجة الدكتوراه، من جامعة عين شمس واطلعت «الوطن» عليها، إلى أن تطبيق متطلبات صندوق النقد الدولي، له أثر إيجابي على الأداء المالي لبعض القطاعات في البورصة، منها قطاع الخدمات المالية، قطاع التشييد والبناء، قطاع الصناعات الدوائية وقطاع الخدمات الطبية.

وأضافت «فراج» أن هناك أثرًا سلبيًا على الأداء المالي لبعض القطاعات في البورصة منها قطاع الاتصالات، قطاع الصناعات الكيماوية، وقطاع الأغذية.

ارتباط قوي بين مؤشرات اقتصادية وشركات البورصة

ووفقاً للدراسة، فهناك أيضًا ارتباط قوي بين تغيير سعر الصرف وتغيير أسعار الفائدة، والقيمة المضافة وبين البطالة ومعدل النمو والقيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

الحد من القطاع غير الرسمي في الاقتصاد

وتوصلت الدراسة إلى العمل داخليًا على تحسين عملية التنمية والإصلاح بها والارتقاء بمستوى أداء الاقتصاد، وذلك من خلال التأكيد على الحد من القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، وتطوير مجالات الأنشطة الاقتصادية وتحسن أدائها مما ينتج عنها موارد ماليه، بالإضافة إلى تنمية الموارد البشرية من خلال التدريب والتطوير ونشر تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.

زيادة محفزات البورصة بطرح المزيد من الشركات الحكومية

كما توصلت الدراسة إلى ضرورة العمل على زيادة محفزات البورصة المصرية، عن طريق طرح المزيد من الشركات الحكومية والخاصة، لجذب الصناديق والمحافظ الأجنبية والمحلية لتقوية دعائم البورصة حتى يمكن تقليل الآثار السلبية في حال فرض أي سياسة مالية أو نقدية تؤثر على البورصة.