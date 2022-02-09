مؤشرات البورصة تغلق على تباين وسط 5.2 مليار جنيه مكاسب سوقية

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تباين، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعاً بنسبة 0.59%، عند مستوى 11596.29 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، بنسبة 0.01%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2147.61 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3182.83 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.2%.

«إيجي إكس 50» يغلق مرتفعا 0.34%

وصعد مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 0.34%، ليغلق الجلسة عند 2045.31 نقطة.

وبلغت قيم التداولات 1.2 مليار جنيه، من خلال التداول على 439.5 مليون سهم، وتنفيذ 38388 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 188 سهما؛ إذ ارتفع 46 سهما، مقابل انخفاض 75 سهما، واستقر 67 سهما دون تغيير.

المؤشر الرئيسي يستهدف اختراق مقاومة 11600 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنَّ الأسهم القيادية دفعت مؤشرات البورصة للصعود، وارتفع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بفضل الأداء الإيجابي لبعض الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو الشراء بالأسهم القيادية، واتجهت المؤسسات المالية المصرية نحو البيع وجني الأرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11600، مستهدفا بهذا الأداء اختراق مستوى المقاومة الرئيسي.

وأضاف «عيد»، أنه في حالة الاستقرار أعلاه يستهدف المؤشر مستوى المقاومة الثاني وهو 11700 نقطة، وهو مدعوماً بمشتريات المؤسسات المالية الأجنبية والعربية، أما في حالة عدم الاستقرار أعلى مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11600 قد يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 11500 نقطة.

المؤشر السبعيني يستهدف 2100 نقطة

وتابع أنَّه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، فقد استقر بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم، بضغط من الأداء المتذبذب لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، والتي شهدت تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم وبفضل أيضا اتجاه المستثمرين الأفراد العرب نحو البيع بينما اتجه المستثمرون المصريين والأجانب نحو الشراء، متوقعًا أنَّ يستهدف المؤشر بهذا الأداء اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2100 نقطة،

وفي حالة العودة مرة أخرى نحو الأداء الإيجابي للأسهم الصغيرة والمتوسطة قد يختبر المؤشر السبعيني مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2160 نقطة.

رأس المال السوقي يربح 5.2 مليار جنيه

واختتم رأس المال السوقي للبورصة، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 753.072 مليار جنيه، بمكاسب 5.2 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والعرب خلال جلسة اليوم؛ للبيع بصافي 6.2 مليون جنيه للعرب، و95.6 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافي 101.8 مليون جنيه.