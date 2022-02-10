أكاديمية الشرطة تنظم ندوة عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ندوة بعنوان «دور وزارة الداخلية في إنفاذ محددات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، بحضور عدد من شباب طلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة.

دور الداخلية في تطوير الخدمات الجماهيرية

وتناولت الندوة عددًا من الموضوعات ذات الصلة من أبرزها «ملامح ومحددات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان - دور وزارة الداخلية في تنفيذها والجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير الخدمات الجماهيرية - المبادرات الاجتماعية والإنسانية التي تنظمها - جهود الوزارة في حماية الفئات الأولى بالرعاية - جهود الوزارة في إعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل - جهود الوزارة في بناء وتعزيز قدرات رجال الشرطة لصون حقوق الإنسان».

كانت الوزارة نظمت 3 ورش عمل تحضيرية تناولت «جهود الدولة المصرية فى حماية الفئات الأولى بالرعاية - جهود وزارة الداخلية في إعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل - تطوير الخدمات الجماهيرية من منظور حقوق الإنسان» نوقش فيها 51 ورقة علمية تقدم بها 33 من ضباط الوزارة، و18 مشاركا من الأساتذة والخبراء والمتخصصين.