تحقيقات النصب باسم كلية الشرطة: المتهم كلم المجني عليه من هاتف سائق توك توك

حصلت «الوطن»، على نص التحقيقات في قضية واقعة قتل الشاب «ممدوح أمين»، على يد محتال أوهمه بقدرته على إلحاقه كلية الشرطة، وحصل منه على مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه نظير ذلك، ثم قتله للتخلص من فعلته بمنطقة المعادي، في القضية التي حملت رقم 21484 لسنة 2020 جنايات المعادي، المقيدة برقم 2178 لسنة 2020 كلي جنوب القاهرة، التي أحيل المتهم فيها إلى محكمة الجنايات لمحاكمته

التحقيقات: المتهم استدرج المجني عليه بهاتف سائق توك توك

وجاء في التحقيقات أن فريق البحث في هذه الواقعة، توصل تحديد الشخص الذي من خلاله استخدم المتهم هاتفه المحمول في استدراج المجني عليه، وهو أحد سائقي التوك توك يدعى «أحمد.ع.س» 45 سنة سائق، والذي أكد تقابله مع المتهم، وطلب استخدام هاتفه المحمول وأنه سمعه يقوم بتدبير لقاء مع أحد الأشخاص.

وأضاف سائق التوك توك المشار إليه أنه لاحظ قيام المتهم بمسح وإزالة الأرقام التي اتصل بها من ذاكرة الهاتف، حيث اكتشف ذلك حينما شرع في الاتصال بأحد معارفه فوجد أن آخر رقم مدون على ذاكرة المتصل هي من أرقامه المسجله به هو شخصيًا.

فحص الكاميرات

وتمكن فريق البحث من تحديد عامل محطة الوقود الذي ابتاع منه المجني عليه، والمتهم الوقود السائل ويدعى «أسامه.م.ح» 45 عاما، عامل في بنزينة، والذي أكد حضور السيارة المعثور عليها بمكان الواقعة، ويستقلها المجني عليه وشخص آخر تبين أنه المتهم من خلال فحص كاميرات محطة الوقود، وأن الأخير هو الذي كان حريصًا شراء الوقود.

كما توصل فريق البحث من الاستدلال على المكالمة المسجلة، لكل ما سبق من تحريات وفحص وجمع معلومات توصل إليها فريق البحث، تأكد صحة الاتهام وقيام المتهم «مصطفى.ي.ع» باستدراج المجني عليه، والتخلص منه وقتله.