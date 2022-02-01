اللواء هاني أبو المكارم.. كفاءة أمنية على رأس أكاديمية الشرطة

قبل ساعات جاءت حركة وزارة الداخلية المحدودة التي اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتولي اللواء هاني أبو المكارم مساعدًا لوزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، ويعتبر الرجل من القيادات الأمنية النادرة التي لها تاريخ مشرف داخل الوزارة، فقضى الرجل سنوات طويلة في أكاديمية الشرطة، وقبل عامين نٌقل لقطاع التدريب والتخطيط حتى صدر قرارا بتوليه أمس منصب مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة.

حركة تنقلات محدودة شملت اللواء هاني أبو المكارم

وجاء تعيين اللواء هاني أبو المكارم مساعدًا لوزير الداخلية لأكاديمية الشرطة ضمن حركة تنقلات محدودة شملت تعيين اللواء محمد الصروي مساعدا للوزير لقطاع المكتب الفني، واللواء أحمد ثابت مساعدا للوزير لقطاع المالية، واللواء عبد الفتاح سراج مساعدًا للوزير لقطاع الشئون القانونية، وبحسب مصادر أمنية يتمتع اللواء أبو المكارم بسمعة طيبة، ويعتبر صاحب رؤية أمنية رشيدة، كما أنه أثبت كفاءة كبيرة طوال عمله داخل أسوار أكاديمية الشرطة وخارجها خلال وجوده في قطاع التدريب والتخطيط.

وأوضحت المصادر، أن اللواء هاني أبو المكارم بدأ مهام عمله في أكاديمية الشرطة منذ إعلان الوزير للحركة.

تاريخ أكاديمية الشرطة المصرية

وتعد أكاديمية الشرطة صرحا علميا أمنيا شامخا حمل على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن؛ فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخها يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا؛ فهي من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة في العالم، والأولى على المستوى الإقليمي، وصاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.