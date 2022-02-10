«العليا للحج»: انطلاق أولى رحلات «عمرة رجب» أواخر الأسبوع المقبل

قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار إنه من المتوقع انطلاق أولى رحلات العمرة لهذا العام نهاية الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن وزارة السياحة والآثار بدأت اليوم في مراجعة برامج العمرة التي سجلتها شركات السياحة على البوابة المصرية للعمرة.

وأضاف «تركي»، في تصريحات لـ«الوطن» أن السبب الرئيس لتأخر بدء رحلات العمرة عن الموعد الذي حددته وزارة السياحة والآثار لانطلاق الرحلات والذي كان مقررًا له يوم 3 فبراير الجاري؛ يعود إلى موافقة وزارة الحج والعمرة السعودية نهاية يناير الماضي على زيادة عدد الشركات السياحية المصرية المسموح لكل وكيل سعودى بالتعاقد معها خلال موسم العمرة الجاري من 5 شركات إلى 7 شركات، ما أتاح لجميع الشركات إيجاد وكيل سعودي للعمل معه، فضلًا عن بعض الأمور الإدارية الأخرى التي تسببت في تأخير الموعد.

حجر صحي مؤسسي للمعتمرين المصريين

أضاف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار أن المعتمرين المصريين المسافرين للعمرة هذا العام، سيخضعون جميعًا لحجر صحي مؤسسي لمدة 4 أيام فور وصولهم إلى الأراضي السعودية، بغض النظر عن نوع اللقاح الحاصلين عليه، لافتًا إلى أن الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار برامج العمرة لهذا العام ليس مسؤولية شركات السياحة، لأن تكلفة البرنامج زادت في الأساس بفضل رسوم وثيقة التأمين الصحي الإجباري على المعتمرين، فضلًا عن رسوم بوابة العمرة والعديد من الرسوم الأخرى، موضحًا أن قلة عدد تأشيرات العمرة كان أحد أسباب زيادة الأسعار.

أسعار تذاكر شركة مصر للطيران لرحلات العمرة خلال رجب

في السياق ذاته، قال الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، إن أسعار تذاكر الطيران لرحلات عمرة رجب لهذا العام ستبدأ من 5200 جنيه، شاملة الضرائب للذهاب والعودة بالنسبة للرحلة التي يكون خط سيرها «القاهرة- جدة- القاهرة»، و5500 جنيه شاملة الضرائب للرحلة التي يكون خط سيرها من القاهرة إلى جدة، والعودة من المدينة المنورة إلى القاهرة، و7300 جنيه شاملة الضرائب للرحلة بخط سير من القاهرة إلى المدينة المنورة والعودة من جدة إلى القاهرة.