إنشاء 484 مدرسة خلال 7 سنوات بـ2.2 مليار جنيه في أسيوط ضمن «حياة كريمة»

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات التي تنفذها الهيئة بقرى ومراكز المحافظة، ضمن خطة الهيئة بالإضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، التي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا، ضمن برنامج سد الفجوات التنموية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.

واستعرض محافظ أسيوط -خلال اللقاء- المشروعات التي جرى وجار تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2022 شاملة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بإجمالى مدارس 484 مدرسة بواقع 7473 فصل دراسى بتكلفة اجمالية تبلغ 2 مليار و236 مليون جنيه، لافتا إلى أن المدارس الجديدة التي يجري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي يبلغ عددها 88 مدرسة، منها 44 مدرسة جرى الاستلام الابتدائي لهغا.

دور هيئة الأبنية التعليمية

أشاد محافظ أسيوط، بدور هيئة الأبنية التعليمية برئاسة اللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة، ومنطقة هيئة الأبنية التعليمة بأسيوط، برئاسة المهندس مصطفى عبدالفتاح وجهودهما المبذولة، في التوسع في إنشاء المشروعات التعليمية والمدارس الجديدة ضمن خطة الهيئة السنوية وضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرى ونجوع المحافظة.

ولفت إلى أن إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول، هدف أساسي للمحافظة، لصالح تحسين المنظومة التعليمية، وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول، وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة، وإلغاء الفترات، وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة، بإنشاء المدارس الجديدة وتجهيزها، والوحدات الصحية بالقرى الأكثر احتياجًا ومراعاة الأسلوب الهندسي المميز، والشكل الجمالي في الإنشاء والتنسيق، مع كل الهيئات والجهات المانحة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة، فضلا عن أعمال الصيانة للمدارس التي تجري خلال الإجازة الصيفية.

«حياة كريمة» تستهدف 7 مراكز بالمحافظة

أشار الى الاستمرار بخطى ثابتة في استكمال خطة الهيئة وتنفيذ البروتوكولات الموقعة مع وزارة التنمية المحلية بخصوص انشاء بعض مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى الاكثر احتياجًا بالمحافظة، موجهًا الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه الكامل لتنفيذ المشروعات بالقرى والمراكز ومتابعته المستمرة لمعدلات التنفيذ من خلال جولاته الميدانية لمتابعة سير الأعمال بالمشروعات .

وأوضح محافظ أسيوط، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية، و894 تابعا ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع، بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، بعدد 4 مراكز هي «ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح».

ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد، تنفيذ المشروعات بمركزى «منفلوط وديروط»، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا، ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.