محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة».. 25 مليار جنيه لتطوير 7 مراكز

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والوقوف على معدلات الأداء وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات بقرى ومراكز المحافظة وفقًا للخطة الزمنية.

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، موجهًا بتذليل كافة العقبات ومضاعفة الجهود للانتهاء من الوحدات الصحية المستهدفة؛ وفقًا لنظام التأمين الصحي الشامل لخدمة أهالي القرى والنهوض بالقطاع الصحي ورفع مستوى معيشة المواطنين.

تذليل كافة العقبات وسرعة إنجاز الأعمال

وأكد «سعد»، على ضرورة التنسيق مع مسئولي دار الهندسة وبين مسئولي جهاز التعمير ورؤساء المراكز والأحياء؛ لتذليل كافة العقبات وسرعة إنجاز الأعمال بكافة المشروعات وفقًا للخطة الزمنية، فضلًا عن مشاركته في جولاته الميدانية؛ لمتابعة تنفيذ المشروعات بالقرى والمراكز وتقديم كافة الدعم، ورصد أية ملاحظات حتى يتثنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات.

وأشار إلى أهمية تكاتف كافة الجهود والعمل كفريق واحد؛ لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية وتذليل أي عقبات وتيسير الإجراءات للإسراع في تنفيذ تلك الأعمال؛ للارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية لتقديم خدمات أفضل للمواطن بتلك القرى والمساعدة في تخفيف العبء عن كاهلهم لتوفير حياة كريمة لهم.

تطوير 7 مراكز ضمن «حياة كريمة» بأسيوط

وأوضح محافظ أسيوط، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه.