محافظ أسيوط يزور مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمنفلوط

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمدينة منفلوط بدير الأمير تادرس الشطبي، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد للأنبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط، وشعب المطرانية، مبديا سعادته بهذه الزيارة، نظرا لما يشعر به من تآخي ومودة ومحبة فضلا عن الإخلاص والانتماء لهذا الوطن الغالي.

رافقه خلال الزيارة محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة منفلوط، محمد عادل مدير مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بجهاز تعمير الوادي الجديد، مصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ، الدكتور حسام حلمي ماضي عضو مجلس النواب.

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المحافظ يتلقي الرهبان

التقى «سعد»، عددا من الرهبان والقساوسة وبعض المواطنين داخل المطرانية، واستمع إلى مقترحاتهم للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة، مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية مع كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية بالقرى ودعم مشروعات التنمية.

وأشاد بما تقدمه كنائس أسيوط بمختلف طوائفها من جهود ومشاركة مجتمعية في العديد من القطاعات، مثل: الصحة والتعليم ومحو الأمية والسياحة والتنمية المجتمعية، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية من كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، لاستكمال مسيرة التنمية وتحقيق استراتيجية مصر 2030 تنفيذا لخطط التنمية المستدامة.

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«سعد» يستعرض مشروعات «حياة كريمة»

استعرض محافظ أسيوط، خلال اللقاء، المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بقرى الريف المصرى وتحقيق التنمية الشاملة، لافتا إلى ما تبذله الدولة من جهود وما تنفذه لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.

من جانبه، وجه أسقف منفلوط الشكر لمحافظ أسيوط على زيارته لهم وتقديم التهنئة بالعيد وحرصه الدائم على المشاركة في كل المناسبات، متمنيا دوام المحبة والسلام بين جميع أبناء الشعب المصري، وأن يعم الرخاء والتنمية جميع ربوع البلاد في ظل القيادة الحكيمة للسيسي.

محافظ أسيوط يواصل جولاته الميدانية

من ناحية أخرى، واصل «سعد» جولاته الميدانية بنفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمبنى مستشفى منفلوط النموذجي الجديد، للوقوف سير العمل ومتابعة معدلات التنفيذ، والتأكيد على خطوات استكمال الأعمال، والتي يتم إنشاؤها ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات المركزية، وتحويلها لمستشفيات نموذجية لخدمة المواطنين بالقرى والمراكز وتحسين الخدمات الطبية المقدمة، تنفيذا لخطة الدولة لتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.

رافقه خلال الجولة: الدكتور محمد سيد مرزوق وكيل مديرية الصحة، والدكتور إيهاب عبد الحكم مدير مستشفى منفلوط، ومسئولي الشركة المنفذة للأعمال.

تفقد مبنى المستشفى الجديد

بدأ المحافظ جولته بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمبنى المستشفى الجديد من أعمال التشطيب بمختلف أقسام المستشفى، فضلا عن استكمال أعمال تركيب شبكات الأكسجين والغازات، واستمع من المهندس المسئول إلى معدلات التنفيذ التي وصلت إليها، مشددا على الإسراع في معدلات التنفيذ للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.

كما التقى المحافظ، مدير المستشفى ومسؤولي الشركة المنفذة للمشروع، وطالبهم بسرعة إنهائ الأعمال ومراعاة المعايير القياسية في أعمال التشطيب بمختلف أقسام المستشفى، وفقا لاشتراطات وزارة الصحة والسكان.

وأعلن عن تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من الأعمال الجارية طبقا للجدول الزمني المقرر وتشغيل المستشفى في المواعيد المحددة سابقا لخدمة أهالي مركز ومدينة منفلوط والقرى التابعة لها، مشيرا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالنهوض بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية والصحية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القرى والنجوع، ما يظهر جليا في تطوير المستشفيات المركزية وإنشاء مستشفيات نموذجية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلا عن تطوير وإحلال وتجديد الوحدات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا، والتي يلبلغ عددها 136 وحدة ومركز صحي، شهدت ما بين تطوير وإحلال كلي، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة لتوفير الخدمات للمواطنين.