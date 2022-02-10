طبيب الدمرداش المتهم: البينة على من يدعي.. وربنا شاهد على كل حاجة حصلت

قال «م .ط» طبيب بمستشفى الدمرداش التابعة، لمستشفيات جامعة عين شمس، والمتهم من قبل زميله الطبيب صاحب منشور «الاستقالة» من مستشفى الدمرداش، المتصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية، إن هناك تحقيقات رسمية تجري في الواقعة.

كان أحد الأطباء أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» استقالته من العمل متهمًا زميل آخر بالتعنت ضده، ومعاملته بشكل سيء، الأمر الذي أعلنت الجامعة أنها ستحقق فيه، واستدعت كل الأطباء المذكورين في المنشور.

في انتظار نتائج التحقيقات

وقال «م. ط»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «هناك تحقيق رسمي حاليًا، ولا يمكن الإدلاء بتفاصيل حتى ننتهي منها من قبل الجامعة والكلية، وذلك حتى لا تتأثر مجريات عملية التحقيق».

وتابع الطبيب: «البينة على من يدعي، وربنا شهيد على كل حاجة حصلت، ونحن في انتظار نتائج التحقيقات».

وفي السياق ذاته قال الدكتور محمد الشرقاوي صاحب منشور الاستقالة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الجامعة فتحت تحقيقًا في الواقعة، واستدعته واستدعت الأطباء، مشيرًا إلى أنه لن يُدلي بأي تصريحات لكي لا يؤخذ حديثه على أنه يضغط على هيئة التحقيق بالجامعة.