السياحة: غلق 63 منشأة فندقية في 3 محافظات بسبب الاشتراطات الصحية والوقائية

أوفدت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية، مجموعة من اللجان للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر والإسكندرية.

الحملات هدفها الحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري

يأتي ذلك استكمالا للحملات التفتيشية الدورية التي تقوم بها الوزارة في إطار دورها الرقابي على المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظات المختلفة، وحرصها على الحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة به.

وأشار عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى أن هذه اللجان تابعت خلال المرور المستوى السياحي ومدي تطبيق الاشتراطات الصحية بتلك المنشآت وجودة الخدمات المقدمة بها، بجانب التأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضح محمد عامر، مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بالوزارة، أن هذه اللجان مرت على 81 منشأة فندقية بمحافظة الأقصر من بينها 62 فندقا عائما و19 فندقا ثابتا، بالإضافة إلى 40 منشأة فندقية في محافظة جنوب سيناء، و113 منشأة فندقية بمحافظة البحر الأحمر، و43 منشأة أخرى بمحافظة الإسكندرية.

غلق 42 منشأة فندقية لعدم تطبيقها للإجراءات الاحترازية

وأضاف أن أعمال هذه اللجان أسفرت عن إصدار قرارات بالغلق الإداري لعدد 21 منشأة فندقية من هذه المنشآت نتيجة عدم التزامها بالاشتراطات الصحية المقررة، بالإضافة إلى غلق 42 منشأة فندقية بتلك المحافظات لعدم تطبيقه للإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة.

وجرى منح هذه المنشآت المهل المناسبة لتلافي هذه الملاحظات، وسوف يتم متابعتها والمرور عليها لاحقا للتأكد من تلافيها لهذه الملاحظات وإعادة تشغيلها بعد توفيق أوضاعها.