جامعة الأقصر تحصد المركز الأول في النحت بمهرجان الحرف الشعبية بأسوان

شاركت جامعة الأقصر، بوفد من الطلاب بمهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية، والذي جرى انعقاده بمدينة أسوان، تحت رعاية محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، وخالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن الخطة الاستراتيجية لبرامج معهد إعداد القادة بحلوان.

المهرجان أقيم تحت شعار «خير بلادي»

وحصدت جامعة الأقصر على المركز الأول، جائزة لجنة التحكيم بمهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية -القائد المبدع، الذي أقيم تحت شعار «خير بلادي» في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتراث الشعبي والحفاظ على الهوية البصرية بالتعاون مع معهد إعداد القادة في إقامة مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية في محافظة أسوان، في الفترة من 4 وحتى 8 من فبراير الجاري.

ضم وفد الطلاب بجامعة الأقصر من كلية الفنون الجميلة كل من: بلال مصطفى محمد فكرى، حسن محمود عبده طه، سهيلة أنور عبدالعاطي، أمل جمال محمد حسن، بقيادة وإشراف الدكتورة سلوى الطاهر، المدرس بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة، ودكتور وائل محمد مدير رعاية الشباب، ودكتورة هناء محمد حامد مسؤول النشاط الفني بالجامعة.

رئيس جامعة الأقصر يهنئ الطلاب الفائزين ويشيد بأعمالهم

وهنأ محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، الطلاب من أبناء الجامعة الذين حققوا المركز الأول في المهرجان، مشيدًا بالأعمال التي قدموها والتي تعكس امتلاكهم رؤى إبداعية وفنية كبيرة، وبدورهم في إحياء التراث الشعبي، معربًا عن سعادته بتحقيق هذا الفوز متمنيًا لهم التوفيق في خطواتهم المستقبلية.

ووجهت إدارة رعاية الشباب بالجامعة الشكر لرئيس جامعة الأقصر لدعمه الدائم للأنشطة الطلابية، كما وجهوا الشكر للدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة، ولرعاية شباب كلية الفنون، ورئيس قسم النحت الدكتور عصمت صادق لدعمهم للنشاط.