كلمات أغنية رامي الحمول لـ بهاء سلطان «فيديو»

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة كلمات أغنية رامي الحمول لـ بهاء سلطان، وذلك بعدما طرحها المنتج نصر محروس، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

كلمات أغنية رامي الحمول لـ بهاء سلطان، كتبها محمد الخضراوي، من ألحان محمد راجح، وتوزيع ياسر ماجد، وتسجيل ميكس وماستر هاني محروس، وجرى تسجيلها في استديو إم ساوند وان.

كلمات أغنية رامي الحمول لـ بهاء سلطان

مستنى إيه بعد اللي شوفته

قصاد عينيا

طب كنت سيبني في حالي ليه قربت ليا

بعد ما قلت أعيش حياتي معاك خلاص

أنا مش هسيب الناس تقول حمال أسية

مش هفضل أتفرج عليك والجرح فيا

أنا اللي شفته معاك كتير ومش شوية

مش فارقة عندي أي حاجة حلمت بيها

خيرها في غيرها وربنا يعوض عليا

رامي الحمول على ناس تانية

شفت عنيا كام ليلة بكيت

وأنت ولا داري بحالي

ولاقيتك غير ما اتمنيت

ماجاش في بالي الغدر يبقى من إيديك

ومكانش لازم أفضل أتعود عليك

عمرك ما خفت عليا زي ما خفت أنا

آسف عشان ربطت نفسي في مرة بيك

عجيبة دي الدنيا اللي فيها ناس تخون

مالكش غالي وكل شيء عندك يهون

معقول معرفتش حقيقتك من عنيك

أنت اللي زيك ما بيعرف يصون

طرح أغنية جديدة كل أسبوع

ويزيح المُنتج نصر محروس، الستار، عن أغاني ألبوم سيجارة، للفنان بهاء سلطان، بشكل تدريجي، إذ يطرح أغنية جديدة كل أسبوع تقريبًا، فمؤخرًا طرح أغنية باسم «يومين حلوين»، وهي من كلمات نصر محروس، وألحان حسين محمود، وتنفيد الوتريات سعيد كمال، وجيتار روكت، وطبلة سعيد الأرتيست، ورق هشام العربي، أما التوزيع الموسيقي فكان من نصيب أمير محروس، وسجلت الأغنية في استوديوهات «ام ساوند 2».