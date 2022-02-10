وقف حالات بناء مخالف بقرية البرجاية في المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة سير العمل والحالات غير القانونية التي يجري رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، سواء مخالفات بناء عشوائي، أو تعدي على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية للتعامل الفوري معها.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، أجرى نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية لمعاينة عدد من حالات البناء المخالف التى تم تحرير محاضر لها، بمجلس قروي البرجاية، رافقه فيها العميد أحمد عاصم، ممثل الهيئة الهندسية، والدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، ومحمود عبد الله، مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

فحص دقيق لكل حالات البناء

وأوضح نائب المحافظ أن كل حالة يتم فحصها بدقة شديدة وليس هناك أي مجال للتلاعب، لافتاً إلى أن فنيي التنظيم والمتغيرات ورؤساء القري مسؤولون عن تنفيذ القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وسرعة إصدار قرارات الإزالة للمخالفات حتى يتسنى السيطرة عليها فور وقوعها.

مبادرة لرفع الوعي بخطورة التعديات

كما التقي نائب المحافظ بعدد من مواطني القرية، حيث ناشدهم بالحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال والمصدر الرئيسي للغذاء، مشيراً الى أن السيد المحافظ يحرص على توعية أهالينا في الوحدات المحلية القروية والعزب والنجوع بمبادرة «رزقك في أرضك»، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برفع الوعي لدى المواطنين بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية، وبالتزامن مع الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، لما تمثله تلك الظاهرة من خطورة تؤثر سلبيا على اقتصاد الدولة، مؤكداً أنه تجري المتابعة لكافة التعديات، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلى هامش الجولة، أوقف نائب المحافظ حالة بناء مخالف بدون رخصة في المهد، بقرية البرجاية، حيث تم تحرير محضر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.