المتحف القومي للحضارة بالفسطاط يستقبل طلاب جامعة المنيا

زار طلاب الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط عاصمة القاهرة الإسلامية القديمة، الذي يعد الأول من نوعه في مصر والعالم الذي يقدم نظرة شاملة علي الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى يومنا الحاضر، ويعتبر مركزاً تعليمياً وبحثياً مهماً للباحثين المصريين والأجانب.

وجاءت الزيارة بتنظيم من إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، وبرعاية من الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

تعريف الطلاب بإنجازات الدولة المصرية

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، أن المتحف يعد صرحاً وإنجازاً مصرياً كبيراً، يخلد الحضارة المصرية عبر العصور، مؤكداً أن الجامعة حرصت على زيارة طلابها للمتحف لتعريفهم بأحد أكبر إنجازات الدولة المصرية، بهدف ترسيخ الاعتزاز والانتماء لحضارتنا العريقة التي شهد لها العالم.

شغف الطلاب بحضارتهم وآثار أجدادهم

وقال الدكتور عصام فرحات نائب رئيس جامعة المنيا، إن الزيارة كشفت عن شغف الطلاب بحضارتهم ووعيهم الأثري بآثار أجدادهم، خلال جولاتهم بأروقة المتحف المتعددة وقاعة المومياوات التي استقبلها المتحف في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير لمكان عرضها الدائم بالقاعة المخصصة لها بالمتحف القومي للحضارة المصرية، أوضح أن الزيارة اختتمت بزيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأشرف على تنظيم الطلاب خلال الزيارة، وليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور حسام عبدالرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور ضياء السيد منسق الأنشطة الطلابية بكلية طب الأسنان، والدكتورة رحاب سراج منسق الأنشطة الطلابية بكلية الآداب، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، وممدوح ملاك عياد.