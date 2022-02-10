صوراه عاريا وسرقا أمواله.. تفاصيل الحكم بـ7 سنوات على عاملة مساج وصديقها بالغردقة

استدرجت عاملة مساج بفندق سياحي، صاحب كافيه بالغردقة، إلى إحدى الشقق السكنية بشارع المدارس جنوب المدينة، بايهامه ممارسة الرذيلة معها، وفور دخوله للعقار، كان في انتظاره الفتاة وصديقها، وجرى احتجازه دون وجه حق، والتعدي عليه بالضرب وتصويره عاريا، وابتزازه، وسرقة كارت الفيزا الخاص به، وسحب أمواله، وتهديده بإفشاء الصور.

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم، برئاسة المستشار عبد الجليل مفتاح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد فاروق ومحمد القاياتي، وأمانة سر خالد عبدالعظيم وأسامة الرشيدي، بالسجن 7 سنوات على السيدة وصديقها، بتهمة هتك عرض صاحب الكافيه، وسرقة كارت الفيزا الخاص، وسحب أمواله، والتعدي عليه بالضرب، واحتجازه دون وجه حق، والتعدي على حرمة الحياة الخاصة له، بتصويره عاريا من ملابسه وإفشاء الصور.

صاحب كافيه يتقدم ببلاغ ضد عاملة مساج وصديقها

تعود الواقعة التي أحالها المستشار علاء فرج المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر، لمحكمة الجنايات، عن تلقي اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطار من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث الجنائية، يفيد بتلقي المقدم أسامة مهران، مفتش مباحث قسم أول الغردقة، بلاغ من «م. م»، صاحب كافيه، يتهم فيه عاملة مساج باستدراجه إلى إحدى الشقق السكنية، وايهامه بممارسة الرذيلة.

وفور دخوله، فوجئ برجل ادعى أنه زوجها، وتعديا عليه بالضرب، وتقييد حركته وتوثيقه بالحبال، وتكميم فمه بالبلاستر، وأجبراه على خلع ملابسه، وصوراه بقميص نوم، والاستيلاء كارت الفيزا وسحب أمواله، واحتجازه وإحداث إصابات في وجهه، ومناطق متفرقة من جسده.

سحب أموال المجني عليه بكارت الفيزا

بإجراء التحريات اللازمة، وتقنين الإجراءات، تمكنت قوة من ضباط قسم شرطة أول الغردقة، من إلقاء القبض على المتهمة وصديقها، واعترفا بارتكاب الواقعة، واعترفا بسحب الأموال المجني عليه، وصرفها، ولم يتبقى سوى 46 ألف جنيه، وتم إحالتهما للنيابة.

َصور ومقاطع فيديو على تليفون المتهمة

تبين من فحص تليفون المتهمة بإدارة العمليات الفنية بوزارة الداخلية، احتوائه على صور ومقاطع فيديو للمجني عليه.

وأكدت تحريات مباحث قسم أول الغردقة، صحة الواقعة، وتم إحالتهما للمحاكمة، التي قررت حبسهما بالحكم السابق.