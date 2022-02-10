هيثم الحاج علي: كتب الأطفال الأكثر مبيعا في جناحنا بمعرض الكتاب

قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب شهد إقبالا كبيرا، ورغم ذلك لم يكن هناك أي مشكلة متعلقة بالزحام، سواء في الدخول أو الخروج بسبب خبرة المنظمين، مشيرا إلى استيعاب الجمهور لكل الإجراءات.

وأضاف الحاج علي، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة CBC: «كان لدينا حركة دؤوبة لـ300 ألف شخص لم يشعر أحد منهم بمشكلة كبيرة، فقد عرفوا السبيل إلى التعامل الأمثل مع الوضع، كما أن المتطوعين ساهموا في تعريف الزوار بالأجنحة».

وتابع رئيس الهيئة العامة للكتاب، بأن مبيعات الأطفال هي الأكثر في جناح الهيئة، وبخاصة الكتب التي تتناول أصل الأشياء، مثل أصل النقود وغيرها، وهناك سلسلة تاريخ المصريين وسلسلة مصريات: «أراهن على أن شبابنا واعٍ ويتجه بشكل أكبر صوب التاريخ».

وأشار إلى أن مبادرة «ثقافتك كتابك» يقل فيها سعر الكتب عن 20 جنيها، منها كتب مهمة للغاية أصدرتها الهيئة خلال السنوات الماضية ويصل سعر بعضها إلى 3 جنيهات و25 قرشا.

بيع 4500 نسخة من «شخصية مصر» في معرض الكتاب

ولفت إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب شهد بيع 4500 نسخة من كتاب «شخصية مصر» للمفكر المصري الراحل جمال حمدان، مضيفا: «تم التركيز على سلاسل أخرى مثل تاريخ المصريين التي تبرز وتركز على الأحداث التاريخية الأهم في تاريخ مصر».

وتابع رئيس الهيئة العامة للكتاب: «لدى الهيئة إصداران لمجموعة صلاح عبدالصبور وسيد حجاب، 6 أعمال للثاني و8 للأول، ولا نفضل دوما ان نجمع الأعمال في مجلد واحد، وكل ديوان يفضل أن يكون كتابا خاصا بذاته».

وأشار، إلى أن دورة الطباعة لصلاح عبدالصبور كانت كبيرة جدا في الفترة الماضية، كما أن سيد حجاب عليه إقبال كبير، بالإضافة إلى كتاب «لسه الأغاني ممكنة» وهو ديوان الأغاني لكوثر مصطفى.

وأكد، أن زيادة عدد صغار السن في المعرض يعبر عن زيادة الثقة فيه والأمن وتحقيق المتعة والحصول على الفائدة: «كان في شلل وجروبات كتير بتيجي في سن صغير، وهذه ظاهرة جيدة»، لافتًا إلى أنّ المعرض شهد وجود مليون عنوان.

وأوضح أن عرض كتب مزورة مخالفة تجعل إدارة المعرض تضع الجناح في القائمة السوداء بحيث لا يشارك في المعرض خلال الدورات المقبلة ويتم غلق الجناح.

وتابع: «أهم تحد واجهنا هذا العام هو الموعد بسبب تغيير عطلة منتصف العام، لكننا حققنا مكاسب كثيرة أيضا، أبرزها معرض كتاب الطفل المستقل الذي جعلنا نكسب وجود أكثر من 15 سفير ناشر لمصر في الخارج وهذا أمر جدا وسيتيح لنا جسور مهمة لأن هؤلاء الناشرين الأجانب سيكونون حريصون على جعل أصدقائهم الناشرين يزورون مصر».