عمرو مصطفى يوافق على تصوير عزاء والدته.. «بشرط الهدوء»

رفض الملحن عمرو مصطفى تصوير عزاء والدته في بداية العزاء وقدم الاعتذار للصحفيين، ثم أبدى موافقته بشرط التزام الهدوء، ويقام العزاء الآن بمسجد آل رشدان في مدينة نصر.

وصول شادي شامل ومريم منيب وزوجه المرحوم عامر منيب

ووصل الفنان شادي شامل، لتقديم واجب العزاء للملحن عمرو مصطفى، بجانب حضور السيدة إيمان أرملة المرحوم عامر منيب، وابنته مريم، لـ مسجد آل رشدان، بمدينة نصر.

إليسا تواسي عمرو مصطفى في وفاة والدته

وحرصت الفنانة اللبنانية إليسا على مواساة الملحن عمرو مصطفى بعد وفاة والدته التي رحلت عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، وذلك من خلال منصة «تويتر».

وعبرت إليسا عن حزنها الشديد لفقدان عمرو مصطفى لوالدته، قائلة: «يا رب يصبرك على المصاب الأليم بفقدان الأم.. من أصعب تجارب الحياة العيش من دون أم، ورحيلها لو مهما تأخر مرحلة صعبة وأليمة».

وتابعت إليسا تعازيها من خلال منشورها عبر منصة «تويتر»، قائلة: «بصلي تكون نفسها بالسما ويكون مثواها الجنة، ويعطيكن الصبر والعزاء».

يا رب يصبرك على المصاب الأليم بفقدان الأم. من أصعب تجارب الحياة العيش من دون أم، ورحيلها لو مهما تأخر مرحلة صعبة وأليمة. بصلي تكون نفسها بالسما ويكون مثواها الجنة، ويعطيكن الصبر والعزاء. @AmrMostafa — Elissa (@elissakh) February 10, 2022

عمرو مصطفي بعد منع التصوير بالعزاء.. سمح بشرط الهدوء

والتزم الملحن عمرو مصطفى الهدوء منذ بداية وفاة والدته، حيث لم يعلن على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي عن خبر الوفاة، وأوضح من خلال تصريح خاص لـ «الوطن»، أن السبب وراء ذلك حب والدته لـ الهدوء.

كان الشاعر أمير طعيمة أول الحاضرين للعزاء، بجانب الإعلامي محمد نشأت، بجانب حضور كلا من هاني رمزي، والمنتج الموسيقى محسن جابر، والإعلامي ممدوح موسى، وعدد قليل من نجوم الفن بجانب الأقارب و أصدقاء العائلة، بمسجد ال رشدان في مدينة نصر.

ويتلقى العزاء بجانب عمرو مصطفى نجله ، فضلا عن دعم صديقه الشاعر أمير طعيمة، الذي أعلن خبر الوفاة يوم الثلاثاء الماضي.