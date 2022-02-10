منة فضالي: «كنت هتبنى طفل لكنه مات قبل الانتهاء من الإجراءات»

كشفت الفنانة منة فضالي، عن قرار اعتزامها تبني طفل رضيع، بعد 5 أيام من ولادته، قائلة: «الولد ده إتولد من 5 أيام، أمه خلفته في مستشفى بالفيوم، وقالت لهم أنا مش عاوزاه إرموه في الشارع».

منة فضالي: «والدة الطفل قالت ارموه في الشارع»

وكتبت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «الممرضة صعب عليها خدته تربيه.. جوزها قالها تبقي طالق مني لو الولد ده فضل في البيت.. راحت مرجعاه المستشفى تاني.. واحدة تانية بتشتغل معايا في البيت أختها أخدته تربيه.. سافرت الفيوم وأخذت الولد وودته لدكتور طلع عنده الصفرة.. بتقولي النهاردة قولت لها هاتيه أنا هتبناه لأني نفسي يبقى عندي طفل».

وتابعت الفنانة منة فضالي، قائلة: «من شوية بتكلم أختها قالت لها الولد مات بعد ما ابتديت أخد إجراءات التبني.. مش قادرة أوصف لكم حالتي حقيقي، ولا أوصف كرهي للست اللي خلفت حتة لحمة ورمتها وراحت تشوف نفسها.. جالها قلب إزاي ترمي ضناها.. مهما كانت ظروفها.. ابنها ضناها.. إزاي في أمهات بالقذاره دي.. بس يعلم ربنا إني كنت هخليه أحسن حد في الدنيا.. مش الأم اللي بتخلف الأم اللي بتربينا».

سب كتابة المنشور على «فيسبوك»

وأضافت الفنانة منة فضالي: «بكتب البوست ده لأني فعلاً موجوعة من قلبي وكنت فرحانة إني هاخد الولد بس ربنا مش رايد.. ربنا يرحمك برحمته وحسبي الله ونعم الوكيل في الست دي ربنا ينتقم منها أشد انتقام.. ده إحنا الحيوان بيصعب علينا.. ما بالكم طفل ملوش أي ذنب غير إن واحدة معندهاش قلب ولا ضمير ترمي ابنها».