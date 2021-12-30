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منة فضالي: جسدت أدوار شر كثيرة لكني خفت في «تاج راسنا بابا»

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شيماء رستم
06:53 م | الخميس 30 ديسمبر 2021
منة فضالي

منة فضالي

وجهت الفنانة منة فضالي الشكر للجمهور، بعد عرض حكاية «تاج راسنا بابا»، ضمن حكايات مسلسل «نصيبي وقسمتك 4»، مع الفنان صلاح عبد الله ومنة بدر تيسير، ونخبة من نجوم الفن.

«فضالي»: الدور صعب وتعبت فيه

وعلقت منة فضالي، على دورها خلال حكاية «تاج راسنا بابا»، قائلة إنها كانت تخشى رد فعل الجمهور، وأن دورها السلبي خلال هذا العمل مختلف عن أدوار الشر التي جسدتها من قبل.

ونشرت منة فضالي منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قالت فيه: «شكرا لكل كلمة اتكتبت واتبعتت لي، وكل نقد محترم، وآراء الجمهور، صدقوني أنا آه عملت أدوار شر، بس حقيقي المرة دي كان صعب، وصعب فوق الوصف، لأنه دور نفسي، وأنا فعلا تعبت فيه، وكنت خايفة منه جدا».

وتابعت «كنت كل شوية أسال كل الناس طمنوني، لأني مكنتش عارفة صدى الدور معاكم إيه.. بحبكم أوي أوي».

«فضالي»: نموذج هاجر الشامي موجود في المجتمع

وأضافت منة فضالي، أن دورها في حكاية «تاج راسنا بابا» نموذج موجود بالمجتمع، قائلة: «هاجر الشامي (شخصيتها بالحكاية) نموذج موجود، وأنا شوفته وعشته، بس حقيقي أهالينا كلهم تاج راسنا، ولازم منستسلمش ونغمض عنينا عن حقائق الآخرين مهما كان حبينا ليهم أعمى».

وأضافت: «أنا منة فضالي بشكر من كل قلبي صديق العمر عمرو محمود ياسين على أحلى ورق، ومش جديد عليك.. بشكر المخرج الجميل اللي مش بيسيب تفصيلة حتى لو صغيرة محمد الخبيري.. بشكر الجميل منتج ورب هذا العمل أحمد عبدالعاطي اللي مش بيبخل بأي حاجة مدام في صالح العمل.. بشكر الأب الحقيقي والروح الحلوة والقلب الطيب اللي مفيش منه أبدا، وإنت قيمة وإضافة لأي حد يقف قصادك، عمنا كلنا عم صلاح عبدالله.. وبحبك يا مجيد يا نعماني.. شكرا للجمهور وربنا يقدرنا وأقدر أقدم لكم كل جديد وهادف».

وأنهت منشورها «آسفة جدا لو زعلتكم مني، بس الدور كان لازم يوصل كده علشان اللي مش واخد باله من أهله يتعظ ست وراجل». 

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